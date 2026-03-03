Wiosenne nawożenie porzeczek. Zrób to w marcu, a zbiory cię zaskoczą

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-03-03 9:45

Marzec to dla działkowców czas wytężonej pracy. Krzewy owocowe wymagają teraz szczególnej uwagi, by zregenerować się po zimie i przygotować do sezonu. Kluczowe jest pierwsze nawożenie porzeczki, które decyduje o późniejszej obfitości plonów. Zastosowanie odpowiedniej metody w marcu sprawi, że gałęzie będą uginąć się od owoców.

Porzeczka czerwona

i

Autor: Elena Chelysheva/ Getty Images Kiedy najlepiej sadzić porzeczki?
  • Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne, takie jak cięcie i zasilanie, są gwarancją udanych zbiorów porzeczek.
  • Sprawdź, jak wykorzystać drożdże lub obornik granulowany do skutecznego wzmocnienia roślin.
  • Zobacz, czym różni się technika przycinania porzeczki czarnej od odmian kolorowych.
  • Poznaj sprawdzone metody, które zapewnią krzewom zdrowy i dynamiczny wzrost.

Wiosenna pielęgnacja porzeczek

Obok borówki amerykańskiej, porzeczka to jeden z najchętniej uprawianych krzewów w polskich ogrodach. Roślina ta świetnie znosi nasze warunki atmosferyczne i nie jest trudna w utrzymaniu. Jej owoce są cenione nie tylko za smak, ale i właściwości zdrowotne. Zawierają mnóstwo witaminy C, która wspiera odporność i produkcję kolagenu, a także przeciwutleniacze obniżające cholesterol i działające przeciwzapalnie.

Choć uprawa nie jest skomplikowana, wczesna wiosna to moment decydujący o jakości przyszłych plonów. Bez względu na to, czy posiadamy odmiany czarne, czerwone czy białe, marzec to czas na dwa fundamentalne zabiegi: cięcie pędów oraz zasilanie podłoża. Krzewy te preferują ziemię przepuszczalną i bogatą w próchnicę, ale kluczem jest wilgotność. Warto wokół korzeni rozsypać ściółkę, która zapobiegnie szybkiemu wysychaniu gleby i utracie cennej wody.

Czym podlewać porzeczki w marcu?

Startowe nawożenie determinuje kondycję rośliny przez cały sezon wegetacyjny. Wymagane są preparaty wieloskładnikowe, które wzmocnią system korzeniowy i pobudzą kwitnienie. Eksperci często wskazują na obornik granulowany, który działa jak bomba witaminowa, dostarczając azotu, potasu i fosforu oraz wzbogacając próchnicę. Przygotowanie jest banalne: należy wymieszać jedną część obornika z dziesięcioma częściami wody i odczekać kilka dni, aż zawiesina zgęstnieje i stanie się mętna.

Alternatywą jest domowa mikstura na bazie drożdży, która nie tylko stymuluje wzrost, ale też chroni przed chorobami grzybowymi i atakami szkodników. Wystarczy w 10 litrach wody rozpuścić 100 gramów świeżych drożdży i dodać pół szklanki cukru. Po dokładnym wymieszaniu roztwór przykrywamy gazą i odstawiamy na co najmniej 24 godziny przed użyciem na krzewach.

Zasady przycinania krzewów porzeczki

Marcowe cięcie sanitarne i formujące to zabieg niezbędny dla zdrowia krzewu i obfitości owocowania. Należy go przeprowadzić, zanim pąki zaczną się intensywnie rozwijać.

  • Porzeczka czarna: Usuwamy najstarsze pędy (4-5 letnie), które słabo owocują. Docelowo zostawiamy około 10-12 najsilniejszych łodyg w wieku od roku do trzech lat. Wycinamy też gałęzie krzyżujące się i rosnące do wewnątrz, by zapewnić dostęp światła do środka krzewu.
  • Porzeczka czerwona i biała: Te odmiany owocują najlepiej na pędach dwu- i trzyletnich, dlatego tniemy je inaczej. Pozbywamy się pędów powyżej 6 lat, chorych oraz nadmiernie zagęszczających roślinę. Pędy boczne skracamy do 2-3 pąków, dążąc do uformowania szkieletu z 8-10 głównych, silnych gałęzi.
Przeczytaj także:
Pogoda nie daje spokoju. Saharyjski pył sunie nad Polskę
Kwiaty doniczkowe na prezent. Te rośliny przynoszą szczęście
Galeria zdjęć 8
porzeczka
ogród