Dodaj 3 krople do wody i przetrzyj liście. Kurz nie będzie osiadał przez wiele dni. Nabłyszczanie roślin domowych

Kurz w mieszkaniu to coś, czego nie da się do końca uniknąć. Pojawia się niezależnie od częstotliwości sprzątania, a jego ilość zwiększa się zwłaszcza w sezonie grzewczym, przy suchym powietrzu i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Rośliny doniczkowe działają jak naturalne łapacze drobinek. Ich liście znakomicie przyciągają kurz, który szybko tworzy cienką, ale uciążliwą warstwę. Taka powłoka ogranicza dostęp światła, utrudnia fotosyntezę i wymianę gazową, przez co roślina może rosnąć wolniej i wyglądać na osłabioną.

Samo przetarcie liści wodą poprawia sytuację tylko na chwilę. Warto więc sięgnąć po rozwiązanie, które nie tylko oczyści, ale też delikatnie zabezpieczy powierzchnię liści, sprawiając, że kurz będzie osiadał znacznie wolniej. Szczególnie, że matowa, poszarzała powierzchnia sprawia, że roślina wygląda na zaniedbaną, a jej naturalny kolor staje się mniej wyrazisty.

Kurz na roślinach - co robić?

Jeśli nie chcesz, by twoje rośliny wyglądały na zaniedbane, idealnie w tym przypadku sprawdzi się gliceryna, czyli substancja powszechnie stosowana w domowej pielęgnacji. W niewielkiej ilości tworzy ona na liściach cienką, niemal niewidoczną warstwę ochronną, która nadaje im lekki połysk i ogranicza przywieranie kurzu.Jak przygotować mieszankę i zastosować ją bezpiecznie:

do szklanki letniej wody dodaj 3 krople gliceryny i dokładnie wymieszaj,

przygotuj miękką ściereczkę z mikrofibry lub wacik kosmetyczny i lekko go zwilż,

delikatnie przetrzyj liście, podtrzymując je drugą ręką, aby nie uszkodzić łodyg,

nie spłukuj rośliny po zabiegu. Pozwól liściom wyschnąć naturalnie.

Zabieg warto wykonywać raz na 3-4 tygodnie, a w okresie grzewczym nawet rzadziej, obserwując reakcję roślin. Należy pamiętać, że metoda ta najlepiej sprawdzi się przy roślinach o gładkich, twardych liściach. Nie jest polecana dla gatunków omszonych lub bardzo delikatnych.

Przy odpowiednim stosowaniu efekt jest widoczny niemal natychmiast: liście odzyskują zdrowy połysk, wyglądają świeżo i estetycznie, a kurz przez wiele dni przestaje być problemem. To prosty, domowy trik, który pozwala utrzymać rośliny w doskonałej formie bez sięgania po chemiczne nabłyszczacze.

