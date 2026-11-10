Ustaw w oknach tryb zimowy już teraz. To 5 min roboty. Rachunki za ogrzewanie będą niższe, a ciepło nie będzie uciekać

Zimowy tryb okien polega na zwiększeniu docisku skrzydła do ramy, co może ograniczyć przedostawanie się chłodnego powietrza przez nieszczelności.

Nie każde okno ma możliwość sezonowej regulacji, dlatego przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić rodzaj okuć i zalecenia producenta.

Nieprawidłowe ustawienie mechanizmu może utrudnić zamykanie okna, nadmiernie obciążyć uszczelki i przyspieszyć zużycie okuć.

Maksymalnego docisku nie należy utrzymywać przez cały rok, a przed zimą warto dodatkowo oczyścić uszczelki i sprawdzić ich stan.

Na czym polega zimowy tryb okien?

Określenie „tryb zimowy” odnosi się do regulacji okuć, które odpowiadają za docisk skrzydła okiennego do ramy. W wielu oknach znajdują się niewielkie metalowe rolki lub trzpienie mimośrodowe. Ich odpowiednie ustawienie może zwiększyć siłę docisku, dzięki czemu skrzydło mocniej przylega do uszczelki.

Ma to znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy okno przepuszcza powietrze. Jeśli przez szczeliny dostaje się chłód, regulacja może poprawić szczelność i ograniczyć niepotrzebne wychładzanie pomieszczenia. Nie oznacza to jednak, że samo przestawienie okuć obniży rachunki w każdym domu. Jeśli okna są już szczelne, efekt może być niewielki lub niezauważalny.

Przez okno wieje - sam wyreguluj docisk skrzydła

Jak sprawdzić, czy okno ma regulację docisku?

Najpierw otwórz skrzydło i przyjrzyj się jego bocznej krawędzi. Poszukaj niewielkich metalowych elementów, najczęściej okrągłych lub owalnych, które odpowiadają za ryglowanie okna. W niektórych modelach mają one oznaczenia w postaci kropek, kresek lub niewielkich wgłębień. To właśnie one mogą umożliwiać regulację docisku. Nie wszystkie okna mają jednak takie rozwiązanie. Sposób regulacji zależy od producenta i rodzaju zamontowanych okuć. Dlatego przed użyciem klucza imbusowego czy szczypiec warto sprawdzić instrukcję obsługi albo zalecenia producenta. Nie należy przekręcać wszystkich elementów na chybił trafił, ponieważ ich oznaczenia i kierunki regulacji mogą się różnić.

Jak ustawić okno na zimę?

Jeśli producent przewidział regulację sezonową, a instrukcja dopuszcza jej samodzielne wykonanie, można przystąpić do pracy. Najpierw otwórz okno i zlokalizuj regulowane rolki. Następnie sprawdź, jakiego narzędzia wymaga dany mechanizm. W wielu modelach wystarczy odpowiedni klucz imbusowy, ale czasami potrzebne jest inne narzędzie. Regulację wykonuj zgodnie z instrukcją konkretnego systemu okuć. W niektórych rozwiązaniach zwiększenie docisku oznacza przesunięcie znacznika w stronę uszczelki, ale nie jest to uniwersalna zasada dla wszystkich okien. Po zmianie ustawienia zamknij skrzydło i sprawdź, czy klamka pracuje prawidłowo. Nie powinna stawiać nadmiernego oporu.

Pomocny może być także test kartki papieru. Włóż kartkę między skrzydło a ramę, zamknij okno i spróbuj ją wysunąć. Jeśli wychodzi bez większego oporu, docisk może być zbyt słaby. Test warto wykonać w kilku miejscach, ponieważ szczelność nie zawsze jest jednakowa na całym obwodzie.

Czy tryb zimowy można zostawić na cały rok?

Nie jest to zalecane. Maksymalny docisk skrzydła przez długi czas może nadmiernie obciążać uszczelki i okucia, przyspieszając ich zużycie. Regulacja sezonowa powinna być stosowana tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest potrzebna i zgodnie z zaleceniami producenta. Wiosną warto przywrócić ustawienie neutralne lub letnie, jeśli dany model przewiduje taką możliwość.