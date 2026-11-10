WTA Finals w Indian Wells. Aryna Sabalenka zaczyna turniej od zwycięstwa

Białorusinka i Czeszka wyrównały bilans spotkań

Aryna Sabalenka pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 7:6 (7-2), 7:5 w swoim inauguracyjnym spotkaniu podczas amerykańskich zmagań. Był to szósty bezpośredni mecz tych zawodniczek, a obecny bilans wynosi 3-3. Białoruska tenisistka wciąż nie ma w swoim dorobku triumfu w imprezie dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. W tegorocznej edycji ma szansę zmienić ten stan rzeczy, rozpoczynając od ważnej wygranej w grupie.

Dla Aryny Sabalenki to już szósty z rzędu występ w zawodach WTA Finals. Jej najlepszym dotychczasowym osiągnięciem był ubiegłoroczny finał, w którym uległa Jelenie Rybakinie. Aktualna liderka rankingu i ubiegłoroczna zwyciężczyni nie broni tytułu z powodu problemów zdrowotnych. Z kolei Karolina Muchova dopiero debiutuje w turnieju tej rangi, chociaż prawo startu wywalczyła już w 2023 roku, kiedy to z udziału wykluczyła ją kontuzja.

Kto awansuje do półfinałów turnieju mistrzyń?

W kolejnym starciu grupy B, w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego, na korcie pojawią się Rosjanka Mirra Andriejewa oraz Ukrainka Elina Switolina. Z kolei w niedzielę rozegrano mecze grupy A. Czeszka Linda Noskova pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6:2, 6:4, a Amerykanka Coco Gauff wygrała z Jessicą Pegulą 6:4, 6:7 (5-7), 6:2. Zasady turnieju premiują awansem do półfinałów po dwie najlepsze zawodniczki z obu grup.

Zawody w Indian Wells będą emocjonować kibiców do najbliższej niedzieli. Turniej ten ma również bogatą polską historię, o której warto pamiętać. W 2015 roku zmagania w WTA Finals wygrała Agnieszka Radwańska, a w 2023 roku triumfowała Iga Świątek. Wyniki kolejnych spotkań zadecydują o tym, kto tym razem dołączy do elitarnego grona zwyciężczyń turnieju mistrzyń.