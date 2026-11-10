Ekstraklasa siatkarek w Opolu. Pięciosetowy dreszczowiec z niespodziewanym zwrotem akcji

Znakomity początek gospodyń w Opolu

Spotkanie w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej rozpoczęło się od wyraźnej dominacji zespołu gospodarzy. Pierwsza partia zakończyła się pewnym zwycięstwem drużyny z Opola wynikiem 25:19. Zawodniczki UNI konsekwentnie budowały przewagę, nie dając rywalkom szans na wyrównaną walkę. W składzie miejscowych dobrze spisywały się między innymi Sydney Palazzolo oraz Natalia Kecher. Kibice oczekiwali szybkiego zakończenia tego starcia w trzech setach.

Druga odsłona spotkania przebiegała według bardzo podobnego scenariusza. Gospodynie kontrolowały wydarzenia na parkiecie i triumfowały 25:18, zbliżając się do końcowego sukcesu. Szkoleniowcy obu ekip sukcesywnie rotowali składem, szukając optymalnych rozwiązań na boisku. Po stronie ekipy z Mogilna o każdy punkt ambitnie walczyły Karolina Drużkowska oraz Melis Durul. Mimo ich wysiłków zespół z Opola pewnie zmierzał po łatwą i szybką wygraną.

Waleczny pościg i dramatyczny tie-break

Trzeci i czwarty set przyniosły całkowitą zmianę obrazu gry na opolskim parkiecie. Siatkarki Sokół & Hagric Mogilno zaprezentowały charakter i wygrały obie partie stosunkiem 25:23. Przyjezdne znacznie poprawiły skuteczność w ataku, co pozwoliło im odrobić dwusetową stratę. W zespole gości pojawiły się rezerwowe zawodniczki, takie jak Sandra Świętoń oraz Barbara Zakościelna. Minimalne różnice punktowe zwiastowały wielkie emocje w nadchodzącej, rozstrzygającej odsłonie meczu.

Decydująca partia dostarczyła wszystkim fanom maksymalnej dawki sportowych wrażeń. Walka toczyła się punkt za punkt, a żadna drużyna nie potrafiła zbudować bezpiecznej zaliczki. Ostatecznie zespół UNI Opole zachował więcej zimnej krwi, triumfując w grze na przewagi 18:16. Tym samym miejscowe odniosły cenne zwycięstwo 3:2, sprawiając radość swoim wiernym sympatykom. Rywalki z Mogilna zasłużyły jednak na słowa uznania za bardzo ambitną postawę.