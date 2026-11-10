11.11.2026 - Lidl. Czy sklepy są otwarte? W jakich godzinach zrobić zakupy w Lidlu?

Informacje o godzinach otwarcia poszczególnych sklepów Lidl Polska można sprawdzić na stronie https://www.lidl.pl/s/pl-PL/sklepy/ , w aplikacji Lidl Plus oraz na tabliczkach umieszczonych w pobliżu drzwi wejściowych do placówek.

Godziny otwarcia sklepów Lidl Polska w okolicy Święta Niepodległości:

9.11.2026 (poniedziałek) - sklepy czynne w standardowych godzinach

10.11.2026 (wtorek) - sklepy otwarte do godz. 23:00 lub dłużej

11.11.2026 (środa) - sklepy nieczynne

12.11.2026 (czwartek) - sklepy czynne w standardowych godzinach

13.11.2026 (piątek) - sklepy czynne w standardowych godzinach

Ponadto, trzy sklepy sieci Lidl Polska są czynne całą dobę, od godziny 01:00 w poniedziałek do 23:00 w sobotę. Są to placówki zlokalizowane w Poznaniu (ul. Bułgarska 113), Bielanach Wrocławskich (ul. Tyniecka 1) i Warszawie (ul. Kasprowicza 117). Każdego dnia w godzinach 23:45 – 00:15 następuje przerwa w dostępie do kas sklepowych ze względów organizacyjnych – w tym czasie można przebywać na terenie sklepu i kontynuować zakupy, jednak realizacja płatności jest czasowo niemożliwa.

Decyzja o wprowadzeniu wydłużonych godzin otwarcia wynika z troski o wygodę i komfort kupujących, chęci rozładowania większego ruchu przed dniem wolnym oraz zapewnienia możliwości zrobienia zakupów w dogodnej porze, jak również dostosowania do standardów rynkowych wśród największych sieci handlowych.