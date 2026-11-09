El. ME koszykarek. Kadra na mecze z Izraelem i Czarnogórą

El. ME koszykarek to wielkie wyzwanie

Biało-czerwone zmierzą się z Izraelem 11 listopada w Rydze. Reprezentacja Izraela, ze względu na sytuację międzynarodową, mecze w charakterze gospodarza rozgrywa na Łotwie. Polska wygrała z Izraelem wszystkie cztery wcześniejsze mecze w ME i kwalifikacjach.

Z 13 zawodniczek zabranych przez trenera Karola Kowalewskiego, sztab szkoleniowy wybierze 12 koszykarek do protokołu meczowego. Bezpośrednio z Rygi drużyna uda się do Podgoricy na spotkanie z Czarnogórą. Trenerką Czarnogórek jest Jelena Skerović, była trzykrotna mistrzyni Polski, obecnie prowadząca SKK Polonię Warszawa.

Jak wygląda bilans z Czarnogórą?

Bilans oficjalnych spotkań Polski z Czarnogórą jest niekorzystny i wynosi 1-2. Czarnogóra wygrała z Polską podczas ME 2011 (70:53) oraz w eliminacjach ME 2013 (59:50). Jedyną wygraną odniosły Polki w rewanżu w kwalifikacjach do Eurobasketu 2013 (53:50 w Inowrocławiu).

W obecnej kadrze znajduje się pięć zawodniczek występujących w klubach zagranicznych i osiem z PGE Basket Ligi Kobiet. Na zakończenie listopadowego okienka eliminacji reprezentacja Polski zagra 17 listopada z Turcją w Gorzowie Wielkopolskim. Rewanże zaplanowano na luty 2027 roku, a turniej finałowy odbędzie się w czerwcu.