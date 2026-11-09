Artur Morański ma sportową przeszłość. Bohaterski policjant z Krakowa był piłkarzem

Opinia publiczna na całym świecie podziwia niezwykłą odwagę Artura Morańskiego oraz Jakuba Kulika, którzy zatrzymali sprawcę krakowskiej tragedii i sami odnieśli w wyniku strzelaniny bardzo poważne obrażenia. Jak się okazuje, pierwszy z wymienionych funkcjonariuszy był w przeszłości związany ze sportem. Pochodzący z Powroźnika w gminie Muszyna Morański pracuje w krakowskiej policji od około dwóch lat, a wcześniej rozwijał karierę piłkarską, reprezentując w latach 2015-2020 barwy klubu Poprad Muszyna.

Grę obecnego funkcjonariusza świetnie wspomina prezes jego dawnego klubu, Stanisław Sułkowski. Działacz w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty zaznaczył, że Jakub Morański już w wieku nastoletnim wyróżniał się na murawie wielką ambicją oraz pełnym zaangażowaniem.

34

- Chłopak, który miał 17 lat, w 2016 roku zadebiutował w III lidze. Pamiętam ten mecz do dzisiaj. Graliśmy na Hutniku w Krakowie. Wtedy trener Manelski wpuścił 17-letniego chłopca na boisko. Był to debiut udany i od tego czasu regularnie grywał w zespole seniorów Popradu Muszyny w III i IV lidze - wspomina Sułkowski. - Był ogromnie ambitny. Człowiek, który poświęcał się na każdym treningu w 100 procentach temu, co miał robić. Wykonywał wszystko, co trener przekazywał. Naprawdę nie wiem, czy opuścił jakiś trening. Po prostu dla niego trening to była rzecz święta.

Gdy do prezesa Stanisława Sułkowskiego dotarły informacje o dramatycznej strzelaninie w Krakowie i pełnej poświęcenia akcji Artura Morańskiego, działacz natychmiast skojarzył fakty. Przypomniał sobie wówczas, że były zawodnik dokładnie taką samą determinacją i odwagą wykazywał się podczas meczów piłkarskich.