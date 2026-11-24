Staropolskie imiona coraz częściej pojawiają się wśród propozycji dla dzieci, a jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów jest Mieszko.

Imię kojarzy się przede wszystkim z historią Polski i pierwszymi władcami państwa polskiego.

W 2025 roku otrzymało je 376 chłopców, co zapewniło mu miejsce w pierwszej setce najczęściej nadawanych imion.

Choć w ostatnich latach jego popularność nieco osłabła, w porównaniu z początkiem XXI wieku Mieszko jest wybierane zdecydowanie częściej.

Mieszko – staropolskie imię z historią

Mieszko to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Najsilniej kojarzy się z Mieszkiem I, pierwszym historycznym władcą Polski, który zapisał się w dziejach kraju między innymi w związku z przyjęciem chrztu w 966 roku. Dzięki temu imię ma wyjątkowo mocne historyczne skojarzenia i od razu przywodzi na myśl początki polskiej państwowości.

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Jego brzmienie jest krótkie i charakterystyczne, a jednocześnie nie należy do zupełnie nieznanych czy trudnych do wymówienia propozycji. Dla części rodziców może być interesującą alternatywą dla popularnych imion, które regularnie pojawiają się na szczytach rankingów.

Imię Mieszko w Polsce

Dane dotyczące imion nadawanych dzieciom w Polsce pokazują, że Mieszko wyraźnie zyskało na popularności w ciągu ostatnich dwóch dekad. W 2000 roku otrzymało je 46 chłopców. W kolejnych latach liczba nadań stopniowo rosła, a w 2015 roku imię wybrano już dla 329 dzieci.

Największą popularność w analizowanym okresie osiągnęło w 2019 roku, kiedy nadano je 476 chłopcom. W 2025 roku Mieszko otrzymało 376 dzieci, co dało mu 66. miejsce w rankingu imion męskich. Rok wcześniej było to 395 nadań, a w 2023 roku – 416. Oznacza to, że choć imię pozostaje rozpoznawalnym wyborem, w ostatnich latach jego popularność nieco się zmniejszyła.

Dlaczego rodzice wybierają dawne imiona?

Moda na imiona nieustannie się zmienia. Jedni rodzice stawiają na krótkie i międzynarodowe propozycje, inni szukają inspiracji w rodzinnych historiach, literaturze czy dziejach Polski. Staropolskie imiona mogą przyciągać uwagę właśnie dlatego, że mają wyrazisty charakter i nie brzmią tak samo jak najczęściej wybierane obecnie propozycje.

Mieszko łączy w sobie rozpoznawalność, historyczne znaczenie i stosunkowo rzadkie, ale łatwe do zapamiętania brzmienie. Nie jest imieniem masowym, jednak dane pokazują, że od lat utrzymuje się w pierwszej setce wyborów rodziców. To propozycja dla osób, które chcą nawiązać do polskiej historii, a jednocześnie wybrać imię używane również współcześnie.