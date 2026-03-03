Ten kolor oczu zdradza inteligencję. Naukowcy wskazali cechy geniuszy

Kolor oczu a inteligencja. Co odkryli naukowcy z Edynburga?

Od wieków panuje przeświadczenie, że jedno spojrzenie wystarczy, by poznać prawdziwą naturę człowieka i zajrzeć w głąb jego psychiki. Okazuje się, że intuicję tę potwierdzają akademicy. Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu, których ustalenia opublikowano na łamach "Current Psychology", wskazują na istotną korelację między barwą tęczówki a cechami charakteru. Według ich analiz, osoby o niebieskich oczach często wykazują wyższy iloraz inteligencji niż reszta populacji. To jednak nie wszystko – błękitnookich ma cechować także analityczny umysł oraz świetna organizacja pracy, co bezpośrednio przekłada się na osiągnięcia w sferze zawodowej i prywatnej.

Cechy ludzi o niebieskich oczach. Sukces i egoizm

Wybitny intelekt to zaledwie wierzchołek góry lodowej w przypadku osób o jasnych tęczówkach. Niebieskoocy są postrzegani jako urodzeni ludzie sukcesu, którzy potrafią maksymalnie skupić się na wyznaczonych zadaniach. Cechuje ich wysoka kreatywność oraz umiejętność efektywnego działania pod presją stresu. Taki zestaw przymiotów sprawia, że posiadacze niebieskich oczu statystycznie częściej gromadzą znaczne majątki i pną się po szczeblach kariery. Medal ten ma jednak drugą stronę. Otoczenie nierzadko odbiera takie jednostki jako skupionych na sobie egoistów, dla których priorytetem są wyłącznie własne korzyści.

Co mówi o tobie kolor oczu? Zielone, szare i brązowe tęczówki

Analizy psychologiczne nie kończą się jednak na błękicie. Sprawdź, jakie cechy przypisuje się posiadaczom innych barw:

Zielone oczy: To domena ludzi będących oazą spokoju, którzy stronią od awantur. Posiadają magnetyczną aurę przyciągającą płeć przeciwną, a dzięki otwartości błyskawicznie nawiązują przyjaźnie.

Szare oczy: Wskazują na artystyczną duszę i ogromną wrażliwość. To często typy kreatywnych samotników, którzy mogą pochwalić się niezwykle bujną wyobraźnią.

Brązowe oczy: Znak rozpoznawczy naturalnych liderów. Cechuje ich duży temperament, ale jednocześnie są to osoby godne najwyższego zaufania.

Piwne oczy: Ich posiadacze to mistrzowie adaptacji. Są bardzo empatyczni, świetnie odnajdują się w nowym środowisku i uwielbiają dobrą zabawę.

