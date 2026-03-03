To imię oznacza "niebiańską". W PRL-u było hitem, dziś prawie nikt o nim nie pamięta

2026-03-03 9:23

Choć w ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowanie imionami tradycyjnymi, to nie wszystkie formy wracają do łask. Tak jest w przypadku tego imienia łacińskiego pochodzenia o pięknym znaczeniu, które jeszcze kilka dekad temu cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Autor: katemangostar/ Freepik.com
Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie. Po okresie fascynacji imionami zagranicznego pochodzenia rodzice ponownie odkryli piękno imion tradycyjnych, głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji. Choć na porodówkach od kilku lat królują Zosie i Hanie, to po tę żeńską formę z okresu PRL-u sięgają niezwykle rzadko. Mowa o imieniu Celina, które ma piękne znaczenie i łacińskie korzenie.

Celina - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Celina wywodzi się od rzymskiego rodu Caeliuszy. Którego nazwa z kolei wywodzi się od słowa "caelum", oznaczającego niebo. Zatem, Celina w swoim pierwotnym znaczeniu jest związana z niebem, boskością i światłem. Można je interpretować jako "niebiańska", "pochodząca z nieba" lub "obdarzona boskim blaskiem".

Charakterystyka osób o imieniu Celina

Osoby noszące imię Celina często są postrzegane jako osoby wrażliwe, inteligentne i posiadające silne poczucie estetyki. Często są to osoby o bogatej wyobraźni, kreatywne i posiadające artystyczne zdolności. Cenią sobie piękno, harmonię i spokój. Potrafią być również uparte i dążyć do realizacji swoich celów, choć często w subtelny i elegancki sposób.

Popularność imienia Celina w Polsce

W Polsce imię Celina znane jest od wieków, choć nigdy nie osiągnęło szczytów popularności. Największą popularnością cieszyło się w okresie międzywojennym i w pierwszych dekadach po II wojnie światowej oraz w PRL-u. Obecnie, według rejestru danych PESEL w Polsce żyje 17584 kobiet, które nosi to imię jako pierwsze, co plasuje je na 157. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnim dziesięcioleciu imię to nadano zaledwie 152 dziewczynki. Od 2024 roku rodzice jednak nie decydowali się na jego wybór.

