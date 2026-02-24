Ile to jest (-3)²-(-1)²=? Tylko nieliczni zdołają poprawnie rozwiązać to równanie

Choć na pierwszy rzut oka matematyka może wydawać się stresująca, paradoksalnie jej zagadki mogą działać uspokajająco. Skupienie na logicznym problemie odciąga uwagę od codziennych zmartwień i działa jak forma medytacji. Lepsza kondycja psychiczna to również korzyści dla ciała. Regularna „gimnastyka umysłowa” może obniżać poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a tym samym wspierać układ odpornościowy i krążenie. Zdrowy, aktywny umysł wpływa pozytywnie na sen, apetyt i ogólne samopoczucie. Z pewnością satysfakcja z podania prawidłowego wyniku znacznie poprawi wam humor! Jesteście gotowi podjąć wyzwanie?
Ile to jest (-3)²-(-1)²=? Jedynie co piąty Polak podaje prawidłowy wynik
Rozwiązywanie zagadek matematycznych to nie tylko intelektualna rozrywka, ale także inwestycja w zdrowie. Wzmacnia pamięć, poprawia nastrój, obniża stres i sprzyja długowieczności. Dlatego spróbujcie wytężyć umysł i policzcie bez użycia kalkulatora, ile to jest (-3)²-(-1)²=? Uwaga, to nieco podchwytliwe zadanie, więc nie zachowajcie czujność! Jeśli nie udało wam się podać poprawnej odpowiedzi, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.
Ile to jest (-3)²-(-1)²=? - rozwiązanie krok po kroku
Wiadomo, że w matematyce ważne są reguły. Jeśli wiecie, jaka jest kolejność wykonywania działań, to znakomita wiadomość. Ważne jest również to, aby nie dać się zwieść ujemnym liczbom.
- 1. Oblicz kwadrat liczby -3:
(-3)² = (-3) x (-3) = 9 - tak, dobrze widzicie, w matematyce mnożenie liczb ujemnych, zawsze daje nam wynik dodatni.
- 2. Oblicz kwadrat liczby -1:
(-1)² = (-1) x (-1) = 1
- 3. Teraz odejmij otrzymane liczby:
9 - 1 = 8
Poprawna odpowiedź: (-3)²-(-1)² = 8
Udało wam się uzyskać taki wynik? Jeśli tak należą wam się brawa!