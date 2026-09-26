Te stylowe legginsy z Pepco biją rekordy sprzedaży. Są wygodne, mają modny kolor i krój, a do tego kosztują tylko 50 zł!

Jesienią warto stawiać na ubrania, które łączą wygodę z modnym fasonem i można łatwo wykorzystać w różnych stylizacjach.

Spodnie z Pepco mają wysoki stan, dopasowaną górę i rozszerzane nogawki, dzięki czemu wyróżniają się na tle klasycznych legginsów.

Przygaszony odcień fioletu jest ciekawą alternatywą dla czerni i dobrze komponuje się z jesiennymi kolorami, takimi jak beż, szarość czy biel.

Model kosztuje około 50 zł i można zestawić go zarówno ze sportową bluzą i sneakersami, jak i swetrem czy płaszczem.

Spodnie mają wysoki stan i dopasowany krój, a nogawki delikatnie rozszerzają się ku dołowi. Dzięki temu sylwetka wygląda smuklej, a sam fason można łatwo zestawić z różnymi elementami garderoby. Dobrze sprawdzi się tu zarówno krótka bluza, jak i większy sweter czy luźna koszula. To jeden z tych modeli, które mogą być bazą wielu codziennych stylizacji.

Spodnie z Pepco

Na uwagę zasługuje również kolor. To przygaszony, zgaszony odcień fioletu, który jest nieco mniej oczywisty niż klasyczna czerń, ale nadal łatwo połączyć go z innymi barwami. Jesienią można zestawić go z szarością, beżem, bielą czy ciemniejszymi odcieniami garderoby.

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Kosztują około 50 zł

Model z Pepco może zainteresować osoby, które szukają wygodnych spodni o bardziej efektownym kroju, ale nie chcą wydawać na nie dużej kwoty. Cena wynosi około 50 zł, a dzięki rozszerzanym nogawkom spodnie wyglądają inaczej niż klasyczne dopasowane modele.

Można nosić je ze sneakersami i sportową bluzą, ale równie ciekawie będą wyglądały z krótszym swetrem, kurtką bomberką czy płaszczem. W efekcie jedna para może sprawdzić się podczas codziennych wyjść, spaceru czy spokojnego dnia, kiedy zależy nam przede wszystkim na wygodzie. Dostępność produktów w Pepco może oczywiście różnić się w zależności od sklepu.