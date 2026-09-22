Kamizelki nadal królują. Ta z Pepco jest świetna na chłodniejsze dni. Łączy styl, wygodę i świetną cenę

Kamizelki od kilku sezonów pozostają jednym z chętniej wybieranych elementów jesiennej garderoby, szczególnie w okresie przejściowym.

Ich największą zaletą jest uniwersalność – można nosić je na bluzę, sweter czy koszulę, tworząc wygodne stylizacje bez sięgania po ciężką kurtkę.

W jesiennej ofercie Pepco pojawił się model, który łączy prosty fason z dodatkowymi detalami sprawiającymi, że dobrze sprawdzi się podczas chłodniejszych dni.

Brązowy kolor łatwo zestawić z jesiennymi ubraniami, a niewygórowana cena sprawia, że kamizelka może być ciekawym sposobem na odświeżenie garderoby bez dużego wydatku.

Jesienią pogoda potrafi zmieniać się z godziny na godzinę. Rano temperatura może zachęcać do cieplejszego ubrania, a po południu wystarczy już coś lżejszego. Właśnie dlatego kamizelki tak dobrze sprawdzają się w przejściowym sezonie. Można narzucić je na bluzę, sweter czy koszulę, a kiedy zrobi się cieplej, łatwo je zdjąć.

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Dużą zaletą tego typu ubrań jest również swoboda ruchów. Brak rękawów sprawia, że kamizelka nie krępuje podczas spaceru, zakupów czy codziennych obowiązków. Jednocześnie dodatkowa warstwa chroni tułów przed chłodem. W zależności od fasonu może być elementem sportowej stylizacji albo bardziej miejskiego zestawu.

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Ten model znajdziesz w Pepco

W aktualnej jesiennej ofercie Pepco znajduje się krótka damska kamizelka w brązowym kolorze, o pikowanym fasonie i ze ściągaczami u dołu. Model jest podszyty futerkiem, ma wysoki kołnierz i dostępny jest w rozmiarach S–XL. Jej cena to 50 zł. Brązowy odcień dobrze wpisuje się w jesienną paletę kolorów i łatwo połączyć go z beżem, kremem, czernią czy klasycznymi jeansami. Kamizelkę można zestawić zarówno ze sportowymi spodniami, jak i szerokimi jeansami czy dzianinową spódnicą. To jeden z tych elementów garderoby, który nie wymaga specjalnego planowania całej stylizacji.

Pepco ma obecnie również inne damskie kamizelki, w tym modele z miękkiej sherpy czy dłuższe wersje pikowane. Ceny zależą od konkretnego fasonu. Warto pamiętać, że dostępność produktów może różnić się między sklepami.