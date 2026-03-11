Ogrodnicy zdradzają sekret bujnych pelargonii. Wystarczy, że będziesz pamiętał o jednym

Marzysz o kaskadach kwiatów na balkonie? Odkryj prosty, choć często pomijany element pielęgnacji pelargonii.

Podstawowe wymagania pelargonii – czy sama odpowiednia dawka słońca i nawozu wystarczy, by cieszyć się ich pięknem?

Co robisz źle? Sprawdź, czy nie popełniasz błędu, który powstrzymuje pelargonie przed bujnym kwitnieniem.

Jeden prosty nawyk, który odmieni wygląd Twoich pelargonii – trik znany doświadczonym ogrodnikom.

Pelargonie uchodzą za rośliny łatwe w uprawie, ale jak każda roślina mają swoje potrzeby. Odpowiednie stanowisko, regularne podlewanie i dostęp do składników odżywczych to podstawa. Najlepiej rosną w słonecznych miejscach, osłoniętych od silnego wiatru. Lubią żyzne, przepuszczalne podłoże i umiarkowaną wilgotność. Z kolei nie tolerują ani przesuszenia, ani zalewania korzeni.

Wielu miłośników pelargonii skupia się głównie na nawożeniu, licząc na to, że to właśnie ono zagwarantuje obfite kwitnienie. Oczywiście składniki odżywcze są ważne, jednak same w sobie nie wystarczą. Jeśli roślina nie jest odpowiednio pielęgnowana, energia zamiast na tworzenie nowych pąków może być marnowana w inny sposób.

Zobacz też: Szukasz leżaka do ogrodu lub na balkon? Ten z Action sprawdzi się idealnie!

Pelargonie w ogrodzie - na co uważać?

Doświadczeni ogrodnicy zwracają uwagę na jeden często pomijany element pielęgnacji. To drobny zabieg, który nie wymaga ani specjalnych narzędzi, ani dużej ilości czasu. Regularnie wykonywany sprawia jednak, że pelargonie szybciej wypuszczają nowe pędy, zagęszczają się i obsypują kwiatami.

Co ważne, ten prosty nawyk wpływa nie tylko na ilość kwiatów, ale też na ogólny wygląd rośliny. Pelargonie stają się bardziej zwarte, estetyczne i zdrowe. To właśnie dlatego ogrodnicy powtarzają, że czasem mniej znaczy więcej, a jeden prosty krok potrafi zrobić ogromną różnicę.

Jeremi Sikorski | ESKA REAKCJE

Pelargonie - o tym koniecznie pamiętaj!

Sekretem bujnych pelargonii jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów wraz z ich szypułkami. Wiele osób zostawia zaschnięte kwiatostany na roślinie, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób hamuje jej dalsze kwitnienie. Gdy przekwitłe kwiaty pozostają na pelargonii, roślina zaczyna przeznaczać energię na tworzenie nasion, zamiast na wypuszczanie nowych pąków.

Usuwanie przekwitłych kwiatów jest bardzo proste. Wystarczy delikatnie wyłamać cały kwiatostan u nasady palcami lub małymi nożyczkami. Zabieg najlepiej wykonywać regularnie, nawet co kilka dni, zwłaszcza w okresie intensywnego kwitnienia. Dzięki temu pelargonia dostaje sygnał, że powinna nadal kwitnąć.

Efekt bywa zaskakująco szybki. Roślina zaczyna wypuszczać nowe pąki, staje się gęstsza i wygląda znacznie bardziej okazale. W połączeniu z umiarkowanym podlewaniem i regularnym nawożeniem taka pielęgnacja sprawia, że pelargonie potrafią kwitnąć nieprzerwanie przez wiele tygodni.

To właśnie ten prosty nawyk sprawia, że balkony doświadczonych ogrodników toną w kwiatach. Wystarczy pamiętać o jednej rzeczy, a pelargonie odwdzięczą się bujnym i długim kwitnieniem.

Zobacz galerię: Nadchodzi sezon na piękny balkon! Podpowiadamy, jak urządzić go stylowo i wygodnie