Dzięki temu upierzesz zasłony bez zagnieceń. Prosty trik z pralką na zawsze zastąpi żelazko

Czyszczenie domowych dekoracji okiennych męczy głównie przez perspektywę ich wygładzania.

Praktyczna metoda załadunku urządzenia błyskawicznie eliminuje potrzebę użycia żelazka.

Prawidłowe pranie zasłon zwalnia z dodatkowej pracy, gwarantując oszczędność cennego czasu.

Odpowiednie zagospodarowanie bębna to klucz do uzyskania idealnie prostych i gładkich tkanin.

Takie pranie zasłon w pralce uwalnia od prasowania

Wiosenna aura tradycyjnie mobilizuje do rozpoczęcia gruntownych porządków w domowych wnętrzach. Harmonogram prac zazwyczaj otwiera mycie okien, któremu nieodłącznie towarzyszy odświeżanie okiennych tekstyliów. Samo pranie zasłon rzadko sprawia trudności, jednak perspektywa stania przy desce i prasowania ogromnych tkanin potrafi skutecznie zniechęcić do działania. Wdrożenie kilku fundamentalnych zasad w trakcie obsługi urządzenia piorącego diametralnie zmienia tę sytuację. Podstawowym sekretem jest umieszczenie materiału w zaledwie jednej trzeciej objętości bębna, co zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia zagnieceń. Ścisłe upychanie tkanin to najczęstszy błąd, dlatego potężne kotary należy odświeżać pojedynczo, dając im mnóstwo wolnej przestrzeni podczas cyklu. Dodatkowo wilgotny materiał najlepiej od razu zawiesić prosto na karniszu, a ewentualne mniejsze nierówności wystarczy delikatnie zwilżyć rozpylaczem i szybko potraktować ciepłym powietrzem z ręcznej suszarki.

7

Skuteczne pranie zasłon w pralce krok po kroku

Pranie zasłon w pralce wymaga również zastosowania kilku kroków, które pozwolą usunąć zabrudzenia z tkaniny, ale ich nie pogniotą. Ważnym etapem jest wstępne zanurzenie tekstyliów w wannie z letnią wodą i płynem do naczyń. Pożółkłe fragmenty odzyskają blask, gdy roztwór zostanie wzbogacony 3 łyżkami sody oczyszczonej. Po 2 godzinach wystarczy delikatnie odsączyć nadmiar wody i włożyć zasłony do bębna. Pralkę trzeba bezwzględnie ustawić na tryb łagodny, ograniczając prędkość wirowania do zaledwie 400 obrotów na minutę. Temperatura na poziomie 30 stopni skutecznie uchroni włókna przed mechanicznym zniszczeniem oraz niepożądanym mechaceniem.