Zbliża się coś naprawdę BIG. McDonald’s znów intryguje

Julia Mościńska
2026-03-11 13:59

Od kilku dni mieszkańcy Warszawy mogą zobaczyć tajemniczy napis w samym centrum stolicy – prosty, lecz niezwykle intrygujący: zbliża się coś naprawdę BIG.

To element najnowszej, niestandardowej kampanii McDonald’s, w której zabawa skalą buduje atmosferę ciekawości jeszcze przed oficjalną premierą. Zamiast standardowej komunikacji marka podsyca atmosferę i zaprasza odbiorców do odkrywania zagadki. To teaser, który rozbudza apetyt. Dosłownie i w przenośni.

Na szczęście nie trzeba długo czekać na szczegóły. Tajemnica rozwiąże się już 17 marca! Stay tuned – będzie naprawdę BIG!

Za strategię oraz kreację odpowiada agencja TBWA, planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy OMD, a social media obsługuje Dentsu Creative (Isobar). Działania PR koordynowane są przez agencję 24/7Communication.

