Nie wyrzucaj korków po winie. Jesienią możesz wykorzystać je w ogrodzie i przy roślinach

Korki po winie mogą dostać drugie życie i przydać się podczas jesiennych porządków w ogrodzie oraz przy pielęgnacji roślin.

Do takich zastosowań najlepiej wybierać naturalne korki, które przed ponownym użyciem warto dokładnie oczyścić i wysuszyć.

Niewielkie korki mogą pomóc w organizacji doniczek i domowej uprawy roślin, szczególnie gdy potrzebujesz prostych, dodatkowych akcesoriów.

Zamiast wyrzucać zużyte korki, można wykorzystać je przy drobnych pracach ogrodniczych, pamiętając jednak, że nie zastępują profesjonalnych materiałów ochronnych.

Jesień to dobry moment na uporządkowanie doniczek, przygotowanie roślin do chłodniejszych miesięcy i zabezpieczenie części ogrodu przed zimą. W takich pracach przydają się drobne elementy, które pomagają oznaczyć rośliny, oddzielić niektóre powierzchnie czy poprawić organizację narzędzi. Korek jest przy tym materiałem lekkim i łatwym do ponownego wykorzystania.

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Najlepiej sprawdzą się oczywiście korki naturalne, a nie wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Przed wykorzystaniem warto je oczyścić i dokładnie wysuszyć. Nie powinny też trafiać bezpośrednio do ziemi jako element, który ma zastępować specjalistyczne materiały ochronne.

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Korek po winie w ogrodzie

Najprostszym sposobem jest wykorzystanie korków jako małych znaczników. Wystarczy nabić korek na patyczek lub cienki drewniany element i opisać go nazwą rośliny. Takie oznaczenie może przydać się szczególnie wtedy, gdy jesienią sadzisz cebulki albo przygotowujesz doniczki, w których wiosną chcesz łatwo rozpoznać poszczególne nasadzenia.

Korki można również wykorzystać jako niewielkie podkładki pod doniczki albo elementy organizacyjne przy domowej uprawie roślin. Nie warto jednak traktować ich jako uniwersalnego sposobu na ochronę przed mrozem czy wilgocią. Ich największą zaletą jest prostota. Zamiast wyrzucać materiał, który już mamy w domu, można znaleźć dla niego drugie zastosowanie.