Lato się skończyło, aloes zostaje. Jak wykorzystać go od stóp do głów?

Koniec lata nie musi oznaczać końca sezonu na aloes. Po miesiącach słońca, wysokich temperatur i wakacyjnych kąpieli skóra często potrzebuje dodatkowego nawilżenia i ukojenia, a wraz z nadejściem jesieni pojawiają się kolejne wyzwania – wiatr, zmiany temperatur czy suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach. Aloes sprawdza się więc nie tylko jako letnie SOS, ale także jako uniwersalny składnik codziennej pielęgnacji. Dzięki wysokiej zawartości wody i obecności polisacharydów wspiera nawilżenie oraz komfort skóry, a przy tym może znaleźć zastosowanie znacznie szerzej – od twarzy i ciała aż po skórę głowy i włosy.

Z letniego SOS do jesiennej bazy. Co aloes może zrobić dla skóry?

Jedną z największych zalet aloesu jest jego wszechstronność. Można znaleźć go w serum i kremach do twarzy, żelach pod prysznic, balsamach czy wielofunkcyjnych żelach pielęgnujących. Jesienią szczególnie dobrze sprawdza się zasada: najpierw dostarcz skórze nawilżenia, później pomóż je utrzymać. Dlatego aloes warto łączyć z humektantami, takimi jak gliceryna czy kwas hialuronowy, oraz z emolientami – olejami i masłami roślinnymi.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Aloes jest ciekawym składnikiem właśnie dlatego, że możemy wykorzystać go na wielu etapach pielęgnacji. Zawarte w nim polisacharydy wspierają utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia naskórka, ale jesienią warto myśleć o pielęgnacji warstwowo. Składniki nawilżające dobrze łączyć z emolientami, które pomagają ograniczać utratę wody i wspierają komfort skóry – tłumaczy Natalia Ciurla, kosmetolog i ekspertka marki YUMI, specjalizującej się w kosmetykach bazujących na aloesie.

W pielęgnacji twarzy aloes może pojawić się w lekkim serum, kremie czy żelu – szczególnie wtedy, gdy skóra jest odwodniona, ale nie potrzebuje jeszcze ciężkich konsystencji. Przy suchej cerze lekki żel aloesowy warto potraktować jako pierwszą warstwę pielęgnacji, a następnie nałożyć krem.

Podobnie jest z ciałem. Już podczas mycia można sięgać po żele pod prysznic zawierające aloes i składniki wspierające nawilżenie, a po kąpieli po balsam wzbogacony np. masłem shea, olejami, mocznikiem czy alantoiną.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Balsam warto nakładać na lekko wilgotną skórę, kilka minut po prysznicu. Wielofunkcyjny żel aloesowy może natomiast posłużyć jako dodatkowa warstwa pod balsam lub szybkie wsparcie dla szczególnie przesuszonych partii ciała – podpowiada ekspertka YUMI.

Nie tylko skóra. Aloes ma też swoje miejsce w pielęgnacji włosów

Po lecie włosy często stają się bardziej suche, matowe, szorstkie i podatne na puszenie. Aloes może być wtedy wartościowym elementem pielęgnacji nastawionej na nawilżenie – pomaga wspierać miękkość i elastyczność włosów oraz ich gładszy wygląd.

W przypadku włosów kluczowa jest równowaga. Aloes sprawdza się przede wszystkim jako składnik nawilżający, dlatego warto zestawiać go z emolientami, które wygładzają włókno włosa i pomagają ograniczyć utratę wilgoci. Jesienią, kiedy włosy mierzą się z wiatrem, zmienną wilgotnością i ogrzewanym powietrzem, takie połączenie może dać znacznie lepszy efekt niż skupienie się tylko na jednym typie składników – mówi kosmetolog.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Jednym z najprostszych sposobów wykorzystania aloesu jest podkład pod olejowanie. Na lekko wilgotne włosy można nałożyć niewielką ilość żelu aloesowego, a następnie dopasowany do ich potrzeb olej. Żel stanowi wtedy nawilżającą bazę, a olej – emolientowe uzupełnienie pielęgnacji. Po zabiegu włosy należy umyć i zastosować odżywkę. Tego składnika warto szukać także w odżywkach humektantowych czy serum do suchej skóry głowy, gdzie często występuje obok gliceryny, betainy, kwasu hialuronowego lub alantoiny. Trzeba jednak obserwować reakcję włosów – więcej humektantów nie zawsze oznacza lepiej. Jeśli zaczynają się nadmiernie puszyć, w kolejnej pielęgnacji warto postawić mocniej na emolienty.

Aloes nie musi więc znikać z łazienkowej półki wraz z końcem wakacji. Latem doceniamy jego lekkość i kojący charakter, jesienią – przede wszystkim potencjał nawilżający. Może towarzyszyć skórze podczas mycia i codziennej pielęgnacji, zadbać o skórę głowy, a nawet posłużyć jako baza pod olejowanie włosów. Niektóre letnie przyzwyczajenia naprawdę warto zabrać ze sobą w kolejny sezon!

Przykładowe produkty do rutyny pielęgnacyjnej dla twarzy, ciała i włosów:

Wielofunkcyjny Żel Aloesowy 99% – kosmetyk do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Formuła na bazie soku z liści aloesu została wzbogacona m.in. o glicerynę, hialuronian sodu oraz ekstrakty owocowe. Można stosować go według potrzeb na skórę twarzy i ciała oraz włosy – także jako nawilżającą bazę przed olejowaniem.

Hyalu Lover Intensywne nawilżenie – krem-sorbet do twarzy malina-granat – lekki krem do codziennej pielęgnacji twarzy. Formuła łączy aloes z kwasem hialuronowym i jego pochodną, olejem sojowym, olejem z pestek malin oraz masłem shea, wspierając nawilżenie, wygładzenie i komfort skóry.

Aloe Fresh aloesowy balsam do ciała – balsam łączący aloes z masłem shea, olejem ze słodkich migdałów, mocznikiem, witaminą E i alantoiną. Formuła odpowiada dokładnie temu, o czym piszemy w materiale: połączeniu składników nawilżających z emolientami, które wspierają komfort suchej skóry.

Serum nawilżające – wcierka do przesuszonej skóry głowy i włosów – lekka formuła do pielęgnacji skóry głowy i włosów z aloesem, gliceryną, betainą, kwasem hialuronowym, alantoiną oraz hydrolizowanymi proteinami. Produkt można stosować zarówno na suche, jak i wilgotne włosy oraz skórę głowy, bez spłukiwania.