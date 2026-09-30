Olejniczak z 14 punktami. Porażka Tortony na Łotwie

Dobra postawa Polaka na inaugurację

Środkowy z Torunia spędził na boisku 22 minuty, pokazując wysoką skuteczność pod koszem. Dominik Olejniczak trafił sześć z siedmiu rzutów za dwa punkty oraz wykorzystał oba rzuty wolne. W statystykach zapisał również siedem zbiórek, notując przy tym cztery straty i cztery przewinienia.

Najskuteczniejszym zawodnikiem ekipy z Włoch był Amerykanin Prentiss Hubb, zdobywca 16 punktów. Zwycięstwo gospodarzom z Rygi zapewnił z kolei Ben Shungu, były gracz Legii Warszawa i Miasta Szkła Krosno. Zanotował on na swoim koncie 23 punkty, dokładając do tego sześć zbiórek i siedem asyst.

Triumf ekipy Ponitki w Stambule?

W innej rywalizacji, w grupie D Pucharu Europy koszykarzy, Bahcesehir College Stambuł wygrał przed własną publicznością z Roma Basketball 91:78. Mateusz Ponitka spędził na parkiecie 21 minut, wnosząc istotny wkład w wygraną gospodarzy. Polski kapitan zgromadził siedem punktów, zachowując przy tym stuprocentową skuteczność rzutów z gry za dwa punkty (2/2) oraz trafiając jeden z dwóch rzutów za trzy punkty.

W trakcie meczu Ponitka zanotował także zbiórkę, dwie asysty, dwa przechwyty, blok oraz jedną stratę. Dzięki wygranej turecki zespół zameldował się na pierwszym miejscu w tabeli swojej grupy po pierwszej kolejce rozgrywek. Kolejne spotkania przyniosą następne koszykarskie emocje i sprawdzą dyspozycję polskich reprezentantów w pucharach.