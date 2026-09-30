Dziecko zaczyna studia? Te wydatki warto uwzględnić w domowym budżecie

Najpierw policzcie, ile naprawdę kosztuje miesiąc

Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie możliwie pełnej listy wydatków. Najłatwiej zacząć od tych stałych: czynszu za pokój lub opłaty za akademik, rachunków, biletu komunikacji miejskiej czy abonamentu telefonicznego. Koszt zakwaterowania może różnić się nawet o kilka tysięcy złotych w zależności od miasta i wybranej formy.

W roku akademickim 2026/2027 miejsce w akademiku Uniwersytetu Warszawskiego kosztuje od ok. 520 zł do 1100 zł miesięcznie[1], na Uniwersytecie Wrocławskim od 720 zł do 1500 zł[2], a w Miasteczku Studenckim AGH w Krakowie od 580 zł do 690 zł[3]. Znacznie większym obciążeniem jest wynajem mieszkania na rynku prywatnym. Według danych Otodom w sierpniu 2026 r. średni ofertowy czynsz wynosił ok. 4,9 tys. zł w Warszawie, 3,2 tys. zł w Krakowie i 3,1 tys. zł we Wrocławiu - w tym przypadku osoby często decydują się na wynajem pokoju[4]. Do tego dochodzą koszty zmienne – przede wszystkim jedzenie, środki higieniczne, materiały potrzebne na studiach, rozrywka oraz powroty do rodzinnego domu.

Najczęstszy błąd to rozpoczęcie rozmowy od pytania: „ile pieniędzy miesięcznie potrzebujesz?”. Lepiej najpierw wspólnie rozpisać koszty stałe, codzienne i te, które pojawiają się nieregularnie. Dopiero ich suma pokazuje, jakiego budżetu student rzeczywiście potrzebuje. Warto też od razu założyć niewielką rezerwę, żeby nieprzewidziany wydatek nie oznaczał za każdym razem dodatkowego przelewu od rodziców – mówi Justyna Jakubowska, Dyrektor Obsługi Klienta i Operacji w AvaFin.

Początek studiów kosztuje więcej

Pierwszy miesiąc może być zdecydowanie droższy od kolejnych. Wynajęcie mieszkania często wiąże się z koniecznością wpłacenia kaucji, której wysokość zazwyczaj odpowiada miesięcznemu czynszowi, a przeprowadzka – z zakupem podstawowego wyposażenia. Na liście mogą znaleźć się również laptop, czy rzeczy potrzebne do urządzenia pokoju.

Warto rozdzielić dwa budżety: kwotę potrzebną na sam start oraz pieniądze na późniejsze, regularne utrzymanie. Kaucja, przeprowadzka czy wyposażenie pokoju to wydatki jednorazowe, dlatego nie powinny być punktem odniesienia przy określaniu miesięcznego budżetu. Jeśli je do niego wliczymy, łatwo przeszacować kwotę, której student będzie potrzebował w kolejnych miesiącach - tłumaczy Justyna Jakubowska.

Zamiast przelewów „na żądanie” – własny budżet

Studia mogą być również dobrym momentem na zmianę sposobu, w jaki rodzice wspierają finansowo dziecko. Zamiast przesyłać pieniądze za każdym razem, gdy pojawia się kolejny wydatek, można ustalić konkretną kwotę na tydzień lub miesiąc. Student sam decyduje wtedy, jak rozłożyć ją pomiędzy poszczególne potrzeby.

Na początku pomocne może być podzielenie budżetu na kilka prostych kategorii, np. mieszkanie i rachunki, jedzenie, transport, wydatki związane ze studiami, przyjemności oraz oszczędności. Nie chodzi o skrupulatne rozliczanie każdej złotówki, ale o wyrobienie nawyku sprawdzania, ile pieniędzy pozostało i na co można sobie jeszcze pozwolić.

Pierwsze finansowe błędy też są potrzebne

Nawet dobrze zaplanowany budżet może w praktyce okazać się trudny do utrzymania – szczególnie gdy młoda osoba po raz pierwszy samodzielnie decyduje o większości swoich wydatków. Takie sytuacje nie muszą jednak oznaczać porażki. Mogą stać się cenną lekcją na przyszłość.

Jeśli student zbyt szybko wykorzysta część pieniędzy przeznaczonych na przyjemności, nie musi to oznaczać, że rodzic powinien natychmiast uzupełnić tę kwotę. Czasem większą wartość ma rozmowa o tym, co poszło nie tak i co można zrobić inaczej w kolejnym miesiącu. Lepiej popełnić kilka niewielkich błędów finansowych wtedy, gdy można jeszcze liczyć na wsparcie rodziny, niż dopiero przy własnej pensji i większych zobowiązaniach – mówi Justyna Jakubowska.

Wsparcie nie musi oznaczać przejmowania odpowiedzialności

Finansowa samodzielność nie pojawia się wraz z pierwszym dniem na uczelni. To proces, w którym rodzice nadal mogą być wsparciem, ale stopniowo oddają dziecku coraz więcej odpowiedzialności za codzienne decyzje.

Elementem budowania finansowej samodzielności może być również podjęcie pracy dorywczej, o ile pozwala na to plan zajęć i obowiązki na uczelni. Nawet niewielki, własny dochód może częściowo odciążyć domowy budżet, ale przede wszystkim daje studentowi możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. To także okazja, by w praktyce nauczyć się zarządzać zarobionymi przez siebie pieniędzmi, planować wydatki i odkładać na własne cele.

Dzięki temu początek studiów staje się nie tylko zmianą w edukacji i codziennym życiu, ale też praktyczną lekcją odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi.

[1]Biuro Spraw Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kwoty na rok akademicki 2026/27.

[2] Cennik Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwoty na rok akademicki 2026/27 dla studentów i doktorantów UWR.

[3] Cennik AGH dla studentów i doktorantów AGH. Cena uwzględnia podwyżkę od 1.01.2027. Kwoty dla studentów i doktorantów innych uczelni różnią się.

[4] Otodom, „7 miast przejęło 70% wszystkich ofert. Rynek najmu przed akademickim szczytem”, 24.09.2026, media.otodom.pl.