Zanim wyrzucisz przekwitnięte rośliny, sprawdź ich nasiona. Możesz mieć gotowy materiał na wiosnę

Przekwitnięte kwiatostany mogą nadal mieć wartość, ponieważ niektóre rośliny tworzą w nich nasiona.

Odpowiedni moment zbioru ma znaczenie dla jakości materiału, który chcemy zachować do kolejnego sezonu.

Po zebraniu nasiona wymagają właściwego wysuszenia i przechowywania, aby nie uległy zawilgoceniu.

Zanim zaczniemy zbierać materiał z ogrodu, warto sprawdzić, w jaki sposób rozmnaża się konkretna roślina.

Przekwitnięty kwiat nie zawsze oznacza koniec jego przydatności. W wielu przypadkach właśnie wtedy roślina zaczyna tworzyć nasiona. Jeśli zostawimy kwiatostan odpowiednio długo, możemy później zebrać materiał do wysiewu. Warto jednak obserwować rośliny i nie zbierać nasion zbyt wcześnie. Niedojrzały materiał może mieć słabszą zdolność kiełkowania. Z drugiej strony zbyt długie pozostawienie suchych kwiatostanów może sprawić, że nasiona wysypią się same.

Zobacz też: Masz rabaty z kamieniami? Jesienią nie wystarczy tylko usunąć liści

Overrated - underrated z Cymsem | ESKA STORY

Zbieraj je w suchy dzień

Najlepiej wybierać suchy dzień i poczekać, aż roślina będzie całkowicie sucha. Nasiona można delikatnie wytrząsnąć z dojrzałych torebek lub kwiatostanów i oczyścić z resztek roślinnych. Później trzeba je dokładnie wysuszyć. To bardzo ważne, ponieważ wilgoć podczas przechowywania może sprzyjać pleśnieniu. Gotowy materiał najlepiej umieścić w papierowej kopercie lub innym przewiewnym opakowaniu i podpisać nazwą rośliny.

Przechowywanie powinno odbywać się w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Wiosną nasiona można wykorzystać do przygotowania nowych roślin, choć trzeba pamiętać, że nie każda odmiana powtórzy dokładnie cechy rośliny matecznej.