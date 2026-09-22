Zanim wyrzucisz przekwitnięte rośliny, sprawdź ich nasiona. Możesz mieć gotowy materiał na wiosnę

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-22 11:17

Kiedy sezon kwitnienia powoli dobiega końca, wiele osób zaczyna porządki w ogrodzie. Suche kwiatostany trafiają do kosza, rabaty są oczyszczane, a rośliny przygotowywane do zimy. Zanim jednak usuniesz wszystkie przekwitnięte kwiaty, warto dokładnie im się przyjrzeć. Niektóre mogą skrywać nasiona, które po odpowiednim przygotowaniu będzie można wykorzystać w kolejnym sezonie.

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  • Przekwitnięte kwiatostany mogą nadal mieć wartość, ponieważ niektóre rośliny tworzą w nich nasiona.
  • Odpowiedni moment zbioru ma znaczenie dla jakości materiału, który chcemy zachować do kolejnego sezonu.
  • Po zebraniu nasiona wymagają właściwego wysuszenia i przechowywania, aby nie uległy zawilgoceniu.
  • Zanim zaczniemy zbierać materiał z ogrodu, warto sprawdzić, w jaki sposób rozmnaża się konkretna roślina.

Przekwitnięty kwiat nie zawsze oznacza koniec jego przydatności. W wielu przypadkach właśnie wtedy roślina zaczyna tworzyć nasiona. Jeśli zostawimy kwiatostan odpowiednio długo, możemy później zebrać materiał do wysiewu. Warto jednak obserwować rośliny i nie zbierać nasion zbyt wcześnie. Niedojrzały materiał może mieć słabszą zdolność kiełkowania. Z drugiej strony zbyt długie pozostawienie suchych kwiatostanów może sprawić, że nasiona wysypią się same.

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Zbieraj je w suchy dzień

Najlepiej wybierać suchy dzień i poczekać, aż roślina będzie całkowicie sucha. Nasiona można delikatnie wytrząsnąć z dojrzałych torebek lub kwiatostanów i oczyścić z resztek roślinnych. Później trzeba je dokładnie wysuszyć. To bardzo ważne, ponieważ wilgoć podczas przechowywania może sprzyjać pleśnieniu. Gotowy materiał najlepiej umieścić w papierowej kopercie lub innym przewiewnym opakowaniu i podpisać nazwą rośliny.

Przechowywanie powinno odbywać się w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Wiosną nasiona można wykorzystać do przygotowania nowych roślin, choć trzeba pamiętać, że nie każda odmiana powtórzy dokładnie cechy rośliny matecznej.

Wrzosy w doniczkach
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