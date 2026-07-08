Mobilna Żabka rusza w trasę. Milion uczestników w zasięgu nowych stref eventowych

W tym roku mobilne formaty Żabki pojawią się podczas największych wydarzeń muzycznych, sportowych i gamingowych w Polsce, m.in. na trasie Męskiego Grania, Clout Festival w Warszawie, BitterSweet Festival, Rockowiźnie, Jarocin Festival, finałach League of Legends, Mistrzostwach Świata U-20 Kobiet w Piłce Nożnej oraz Poznań Game Arena. Łączny potencjalny zasięg tych wydarzeń przekracza milion uczestników. Godziny działania mobilnych punktów będą dopasowane do harmonogramu poszczególnych wydarzeń.

Na miejscu odwiedzający będą mogli nie tylko zrobić zakupy, ale również skorzystać z oferty Żabka Café, dedykowanych promocji i aktywacji w aplikacji Żappka oraz odwiedzić Strefę Triki, prezentującą technologiczne nowości, w tym najmniejszy na świecie kontroler do gier mobilnych.

Chcemy pokazać, że wysoka jakość oferty Żabka Café, nowoczesne rozwiązania cyfrowe oraz wygoda zakupów mogą być dostępne wszędzie tam, gdzie Polacy spędzają swój czas. Dzięki naszym strefom eventowym konsekwentnie rozwijamy formaty Żabka Café i Strefę Triki, które nie tylko wzbogacają doświadczenie uczestników wydarzeń, ale także coraz mocniej integrują świat fizyczny z rozwiązaniami cyfrowymi, oferując klientom spójne i nowoczesne doświadczenie marki – mówi Mikołaj Pawlak, Head of Gastronomy Business Development w Żabka Polska.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Obecność na wydarzeniach to dla Żabki także sposób na rozwijanie oferty. Mobilne formaty pozwalają testować nowe produkty z obszaru Food & Coffee, rozwiązania cyfrowe oraz koncepty gastronomiczne w rzeczywistych warunkach, a następnie wykorzystywać zdobyte doświadczenia do dalszego rozwoju sieci.

W ubiegłym roku w TOP 3 produktów kupowanych w mobilnych punktach Żabki znalazły się hot dogi, panini i kawa. Tego lata uczestnicy wydarzeń będą mogli skorzystać również m.in. ze świeżo parzonej kawy z Żabka Café, oferty hot food, gotowych przekąsek, napojów funkcjonalnych oraz sezonowych propozycji przygotowanych specjalnie na wybrane eventy. Wśród nowości pojawią się: kiełbasa z grilla, nachosy z ciepłym sosem serowym, zestaw Double Strips z frytkami i zestaw Fileciki Rybne z frytkami.

Sprawną obsługę, nawet podczas imprez gromadzących dziesiątki tysięcy uczestników, zapewnia satelitarna łączność Starlink, w którą wyposażono wszystkie mobilne sklepy. Dzięki niej systemy sprzedażowe działają bez zakłóceń również wtedy, gdy tradycyjne sieci telekomunikacyjne są przeciążone.