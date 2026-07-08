Hulajnoga w Bartnikach. 15-latek poruszał się z prędkością 61 km/h

Interwencja drogówki w miejscowości Bartniki

Do zdarzenia doszło 7 lipca 2026 roku w miejscowości Bartniki na terenie powiatu przasnyskiego. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną, który przemieszczał się jezdnią z bardzo dużą prędkością. Mundurowi postanowili dokonać pomiaru, który potwierdził ich przypuszczenia. Urządzenie pomiarowe wykazało, że osoba na hulajnodze poruszała się z prędkością 61 km/h.

Zmodyfikowany pojazd i naruszenie przepisów przez 15-latka

Podczas interwencji policjanci ustalili, że pojazdem kierował 15-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. W trakcie kontroli funkcjonariusze odkryli, że hulajnoga elektryczna została zmodyfikowana w sposób umożliwiający rozwijanie prędkości znacznie przekraczających standardowe parametry przewidziane dla takich urządzeń. Dodatkowo mundurowi zwrócili uwagę na fakt, że nastolatek korzystał z jezdni w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi powyżej 30 km/h. Zrobił to mimo tego, że wzdłuż drogi wyznaczony był chodnik dla pieszych.

Konsekwencje prawne i apel do rodziców

W związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Policjanci apelują do rodziców oraz opiekunów o wzmożony nadzór nad tym, w jaki sposób młodzież korzysta z hulajnóg elektrycznych oraz o sprawdzanie stanu technicznego tych pojazdów. Samodzielne modyfikowanie urządzeń w celu zwiększenia ich szybkości stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przy prędkościach przekraczających 60 km/h nawet niewielka przeszkoda może spowodować utratę panowania nad pojazdem, a hulajnoga nie zapewnia kierującemu żadnej ochrony przed skutkami upadku.

Źródło: Policja.pl