Operacja TORCH w Polsce i Europie. Zatrzymania za posiadanie materiałów z wykorzystywaniem dzieci

Międzynarodowe uderzenie w przestępczość pedofilską

W szeroko zakrojonych działaniach wzięły udział służby z siedmiu krajów, wśród których znalazły się Polska, Niemcy, Czechy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria oraz Kanada. W wyniku wspólnej operacji funkcjonariusze aresztowali łącznie 28 osób podejrzanych o przestępstwa związane z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich. Podczas prowadzonych czynności mundurowym udało się zapewnić bezpieczeństwo trojgu dzieciom. Służby zabezpieczyły także ponad 460 przedmiotów, w tym urządzenia elektroniczne, portfele kryptowalutowe oraz narkotyki.

Metody działania podejrzanych i wykorzystanie technologii

Wszyscy mężczyźni zatrzymani w ramach operacji są w wieku od 22 do 54 lat. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że osoby te wykorzystywały kryptowaluty do opłacania dostępu do specjalnych forów w dark webie. Za pośrednictwem tych platform podejrzani mogli oglądać lub pobierać filmy przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Na terenie Polski funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości skupili się na zidentyfikowaniu użytkowników tych serwisów oraz zabezpieczeniu dowodów ich nielegalnej działalności.

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec zatrzymanych w Polsce

Osoby zatrzymane przez policjantów CBZC usłyszały zarzuty dotyczące posiadania materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. W trakcie przeszukań na terenie Polski mundurowi zabezpieczyli 19 przedmiotów o charakterze dowodowym, w tym nośniki danych oraz urządzenia cyfrowe. Wszystkie te elementy zostaną teraz poddane szczegółowej analizie przez biegłych i specjalistów z zakresu cyberprzestępczości.

Rozwojowy charakter śledztwa i kolejne działania

Zabezpieczone materiały dowodowe mogą posłużyć do identyfikacji kolejnych osób zaangażowanych w ten proceder. Policjanci podkreślają, że śledztwo ma charakter rozwojowy i na podstawie zgromadzonych informacji planowane są następne zatrzymania. Międzynarodowa współpraca pod egidą Europolu pozwala na skuteczniejszą walkę z przestępczością, która przenosi się do ukrytej części internetu. Działania funkcjonariuszy mają na celu nie tylko ukaranie sprawców, ale przede wszystkim przerwanie obiegu nielegalnych treści w sieci.

Źródło: Policja.pl