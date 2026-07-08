MultiSport i Kubota łączą siły i zachęcają do aktywnego wypoczynku

Jeśli wypoczynek, to aktywny – na taki stawia 73 proc. urlopowiczów (badanie na zlecenie programu MultiSport). 69 proc. badanych jest przekonanych, że aktywność sportowa to dobry pomysł na poznanie innego kraju a 58 proc. chce w czasie urlopu wypróbować charakterystyczne dla danego regionu czy kraju aktywności sportowe.

Karta i klapki w walizce

Jednym z rozwiązań pozwalających organizować czas na wakacjach w sposób aktywny, a przy tym na korzystnych warunkach, są benefity pozapłacowe. Ich dostępności w czasie urlopów oczekuje 58 proc. z nas. Przykładem benefitu, który podróżuje z użytkownikami jest karta MultiSport. Z danych programu wynika, że użytkownicy w czasie wakacji w Polsce chętnie korzystają z oferty, również sezonowej, na terenie kraju. W ramach międzynarodowej akceptacji kart, pełnoletni użytkownicy posiadający aplikację z potwierdzoną tożsamością mogą korzystać z oferty programu nie tylko w Polsce, ale i Czechach, Słowacji, Chorwacji, Bułgarii i Turcji. Łącznie to ponad 11 tysięcy obiektów na 6 rynkach. Warto więc pamiętać o programie MultiSport pakując walizki, nie zapominając także m.in. o… klapkach Kubota.

Ćwicz, odpoczywaj, baw się dobrze

W tegoroczne wakacje, MultiSport i Kubota łączą siły, aby zachęcić do aktywnego wypoczynku w swoim stylu. Efekt? Konkurs „Aktywuj tryb wyjazdowy”, w którym do wygrania są klapki, longsleeve, torby i skarpetki z limitowanej serii. Projekty wpisują się w to, co łączy obie marki – wygoda, luz, aktywność i zdrowie. Bez presji i na własnych zasadach.

MultiSport od lat zachęca do ruchu, ale wiemy, że aktywność to nie tylko trening, a styl życia, który towarzyszy nam także poza siłownią. Dziś jeszcze bardziej go rozszerzamy – z kartą MultiSport można ćwiczyć już w 6 krajach. W kampanii „Aktywuj tryb wyjazdowy” chcemy więc symbolicznie "spakować" użytkowników w podróż i pokazać, że ruch można zabrać ze sobą wszędzie. To była dla nas naturalna współpraca, w ramach której my dajemy swobodę wyboru aktywności, a Kubota luz i otwartość do bycia sobą. Razem pokazujemy, że ruch i komfort idą dziś w parze – mówi Dorota Szostek, Dyrektor Marketingu w Benefit Systems.

Autor: Benefit Systems/ Materiały prasowe

MultiSport od lat zachęca do ruchu, ale wiemy, że aktywność to nie tylko trening, a styl życia, który towarzyszy nam także poza siłownią. Dziś jeszcze bardziej go rozszerzamy – z kartą MultiSport można ćwiczyć już w 6 krajach. W kampanii „Aktywuj tryb wyjazdowy” chcemy więc symbolicznie "spakować" użytkowników w podróż i pokazać, że ruch można zabrać ze sobą wszędzie. To była dla nas naturalna współpraca, w ramach której my dajemy swobodę wyboru aktywności, a Kubota luz i otwartość do bycia sobą. Razem pokazujemy, że ruch i komfort idą dziś w parze – mówi Dorota Szostek, Dyrektor Marketingu w Benefit Systems.

Hasło „Kubota to styl życia” oznacza dla nas komfort, autentyczność, dobrą energię i bycie blisko codziennych przyjemności. Wakacje pełne ruchu, spontanicznych aktywności i odkrywania nowych miejsc są po prostu przedłużeniem tego podejścia. Nasze produkty - lekkie, wygodne i bezpretensjonalne - można wrzucić do każdej walizki na aktywny wyjazd, dlatego chętnie połączyliśmy siły z MultiSport. Obie marki podobnie patrzą na aktywność: bez presji, bez zadęcia i na własnych zasadach - mówi Paweł Dąbrowski, Marketing & e-Commerce Director w Kubota.

Zasady są proste

Konkurs „Aktywuj tryb wyjazdowy” jest otwarty dla wszystkich – nie tylko użytkowników programu MultiSport - i potrwa do 5 sierpnia 2026 roku, do godziny 23:59. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wejść na stronę konkurs.miedzynarodowa.kartamultisport.pl (znajduje się na niej również regulamin konkursu), odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego warto postawić na aktywny wyjazd?” (odpowiedzi nie mogą przekraczać 250 znaków.) i wypełnić pozostałe pola formularza konkursowego. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie konkursowej, a każdy zwycięzca otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o dane do wysyłki.