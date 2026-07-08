Rynek pracy kurierów nie jest czarno-biały. Nowy raport pokazuje trzy modele zatrudnienia w branży KEP

Kurierzy w Polsce oceniają swoją pracę bardziej pozytywnie, niż sugeruje część publicznej debaty o tej branży. Z raportu „Satysfakcja z pracy kurierów branży KEP w Polsce” wynika, że 47,5 proc. kurierów deklaruje zadowolenie z pracy, a łącznie 77,1 proc. ocenia ją pozytywnie lub neutralnie. Indeks satysfakcji wynosi 57,9 punktu na 100, co oznacza umiarkowanie pozytywny bilans.

Etat, B2B i zlecenie pełnią różne funkcje

Jak wskazuje raport, branża KEP działa jako system kilku współistniejących modeli pracy. 43,2 proc. respondentów zadeklarowało pracę na UoP, 36 proc. – umowie zleceniu, a pozostali na własnej działalności gospodarczej. Ponad połowa osób z doświadczeniem pracy na B2B wybrałaby ten model ponownie.

Umowa o pracę odpowiada przede wszystkim na potrzebę stabilności zawodowej i przewidywalności dochodów. B2B wiąże się z większą samodzielnością i potencjałem zarobkowym. Umowa zlecenia pełni często funkcję elastycznego wejścia do zawodu.

Publikacja zwraca też uwagę na ważne rozróżnienie: B2B operatora nie oznacza automatycznie B2B kuriera. Deklaracje operatorów dotyczą często relacji z firmami podwykonawczymi, podczas gdy osoby faktycznie wykonujące pracę kurierską funkcjonują w różnych modelach zatrudnienia.

Autor: Publicon/ Materiały prasowe

Zadowolenie z pracy: podobny poziom niezależnie od rodzaju umowy

Badanie pokazuje także, że forma zatrudnienia nie przesądza o poziomie satysfakcji kurierów. Odsetek zadowolonych z pracy jest bardzo zbliżony wśród osób pracujących na podstawie umowy o pracę, w modelu B2B oraz na umowie zlecenia. Wynosi odpowiednio 49,4 proc., 46,6 proc. i 46,8 proc. Różnica między najwyższym a najniższym wynikiem to zaledwie 2,8 punktu procentowego.

W debacie o pracy kurierów niekiedy operuje się uproszczeniami. Tymczasem dane pokazują bardziej zniuansowany obraz. Kurierzy nie są jednolitą grupą pracującą w jednym modelu zatrudnienia. Mają różne potrzeby, oczekiwania i motywacje, a forma umowy nie jest jedynym ani najważniejszym czynnikiem wpływającym na ocenę pracy. Kluczowe znaczenie mają organizacja pracy, przewidywalność zasad i warunki wykonywania zawodu – mówi Andrzej Ciesielski, CEO Furgonetka.pl.

Ostatnia mila infrastrukturą lokalnej Polski

Praca kurierska nie koncentruje się wyłącznie w największych miastach. Blisko 72 proc. respondentów pracuje na wsi bądź w małych i średnich miejscowościach. Ostatnia mila jest zatem nie tylko częścią wielkomiejskiego e-commerce, lecz także jedną z najbardziej rozproszonych sieci pracy w Polsce lokalnej.

To ważne w kontekście roli branży KEP w gospodarce. Jak wynika z danych Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, tylko w 2025 roku branża kurierska wniosła do polskiej gospodarki 27,2 mld zł. Co więcej, Polska z roku na roku umacnia swoją pozycję na logistycznej mapie Europy. Kurierzy obsługują e-commerce, handel, małe firmy i miliony konsumentów, a jakość dostaw wpływa bezpośrednio na doświadczenie zakupowe klientów.

Kurierzy są jednym z kluczowych ogniw gospodarki usługowej. To od ich pracy zależy nie tylko terminowe dostarczenie paczki, ale też jakość całego doświadczenia zakupowego. Dlatego rozmowa o branży KEP powinna dotyczyć nie tylko liczby przesyłek i technologii, ale także ludzi, którzy codziennie obsługują ostatnią milę – dodaje Oskar Aszendorf, Head of Sales z Furgonetka.pl.

Autor: Publicon/ Materiały prasowe

Stabilność ekonomiczna i zawodowa

Jak wynika z raportu, indeks satysfakcji z pracy kurierów wynosi 57,9/100, czyli plasuje się powyżej poziomu neutralnego. To wynik wskazujący na stabilny, umiarkowanie pozytywny bilans pracy w branży KEP. Ogólny wymiar ekonomiczny satysfakcji osiągnął 56,2/100, a wymiar psychologiczno-zawodowy 56,0/100. Wynagrodzenie pozostaje jedynym elementem oceny pracy poniżej poziomu neutralnego (48,9/100). Oznacza to, że kurierzy oceniają swoją pracę w sposób umiarkowanie pozytywny, ale wskazują też obszary wymagające dalszej poprawy.

Dalszy rozwój branży KEP będzie więc zależał nie tylko od technologii, skali doręczeń i efektywności operacyjnej, ale także od zdolności do budowania atrakcyjnych i przewidywalnych warunków pracy.

Raport „Satysfakcja z pracy kurierów branży KEP w Polsce” jest dostępny na stronie: https://furgonetka.pl/blog/wp-content/uploads/2026/06/Raport_Furgonetka_Satysfakcja_z_pracy_kurierow_branzy_KEP_w_Polsce.pdf?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=[PR]raport_KEP_2026