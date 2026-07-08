Aktywny wypoczynek nad Balatonem. Odkryj jezioro z zupełnie innej strony

Jedną z największych atrakcji regionu jest BalatonBike365, czyli sieć tras rowerowych prowadzących wokół jeziora Balaton. Najpopularniejsza trasa liczy około 210 kilometrów i przebiega przez spokojne fragmenty północnego wybrzeża. Po drodze można zobaczyć charakterystyczne wulkaniczne wzgórza Badacsony, Szent György-hegy i Gulács, które do dziś dominują nad krajobrazem regionu. Jednym z najładniejszych odcinków jest trasa między Badacsony a Szigliget, prowadząca w pobliżu średniowiecznego zamku Szigliget położonego na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Balaton.

Balaton – czy jest gdzie biegać?

Region coraz częściej wybierają również osoby lubiące bieganie. Najbardziej znanym wydarzeniem sportowym jest „NN UltraBalaton”, czyli największy na Węgrzech i jeden z największych w Europie biegów wokół jeziora, którego pełna trasa liczy ponad 200 kilometrów. Co roku wydarzenie przyciąga tysiące uczestników z całej Europy. Jednak nawet osoby biegające rekreacyjnie mogą pokonać wybrane fragmenty trasy oraz poczuć i potraktować je jako sposób na zwiedzanie regionu. Szczególnie popularny jest kilkukilometrowy odcinek między Balatonfüred a półwyspem Tihany. Trasa biegnie wzdłuż jeziora, promenad i małych portów, a po drodze można zobaczyć historyczne wille dawnego uzdrowiska Balatonfüred oraz opactwo benedyktyńskie w Tihany, które od XI wieku góruje nad Balatonem. Wiosną okolica słynie także z pól lawendy i zielonych wzgórz schodzących w stronę jeziora.

Dokładna trasa wydarzenia liczy dokładnie 209 kilometrów i prowadzi wokół całego Balatonu. Start oraz meta znajdują się w Balatonfüred, na północnym brzegu jeziora. Uczestnicy biegną trasą prowadzącą przez ponad 50 miejscowości, promenady, ścieżki rowerowe oraz drogi położone tuż przy jeziorze. Na trasie rozmieszczono kilkadziesiąt punktów regeneracyjnych i zmian dla drużyn sztafetowych. W 2025 roku rekord trasy ustanowiła węgierska biegaczka Andrea Mórocza, która pokonała dystans 211 kilometrów w czasie 18 godzin i 30 minut wygrywając klasyfikację generalną całego biegu. W jubileuszowej edycji 2026 wystartowało ponad 35 tysięcy uczestników, co uczyniło UltraBalaton jednym z największych wydarzeń sportowych regionu

Region Balatonu jest dziś jednym z najciekawszych miejsc aktywnego wypoczynku w Europie Środkowej. W ciągu jednego dnia można przejechać trasę rowerową wzdłuż jeziora, wejść na wulkaniczne wzgórza z widokiem na Balaton, a wieczorem odpocząć w termach lub lokalnych winnicach. To kierunek, który łączy naturę, sport i spokojniejszy styl podróżowania – mówi Kowalskiné Szekfy Ibolya, wieloletnia polskojęzyczna przewodniczka z Węgier.

Nad Balatonem znajduje się szeroko rozwinięta baza hotelowa, gdzie osoby podróżujące w celu aktywnego wypoczynku mogą znaleźć miejsce dla siebie i dzieci. Jednym z takich obiektów jest 4-gwiazdkowy Hotel Hunguest BÁL Resort.

Autor: Public Dialog/ Materiały prasowe

Regeneracja na zachodniej części Balatonu

Balaton jest również dobrym kierunkiem dla osób, które chcą połączyć aktywność z regeneracją. Niedaleko zachodniej części jeziora znajduje się Hévíz, uzdrowisko znane z największego naturalnego jeziora termalnego w Europie. Po dniu spędzonym na rowerze lub pieszych trasach można odpocząć tutaj w wodach termalnych. W centrum Hévíz położony jest całkowicie odnowiony Hunguest Helios, znajdujący się na terenie pięciohektarowego parku, kilka minut od słynnego jeziora termalnego.

Coraz więcej Polaków odkrywa Węgry również z perspektywy aktywnego wypoczynku. Region Balatonu daje możliwość połączenia sportu, natury i regeneracji w jednym wyjeździe. Rano można przejechać kilkadziesiąt kilometrów trasą rowerową wokół jeziora albo wejść na wulkaniczne wzgórza północnego wybrzeża, a wieczorem odpocząć na termach lub strefie wellness - mówi Lajos Labossa, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Hunguest Hotels.

Węgry także dla miłośników trekkingu

Choć Węgry kojarzone są głównie z termami i Balatonem, kraj oferuje również dobre warunki do trekkingu i pieszych wędrówek. Najwyższym szczytem Węgier jest Kékes położony w paśmie Mátra, osiągający wysokość 1014 metrów n.p.m. Na szczyt prowadzą liczne szlaki piesze i rowerowe, a charakterystyczna wieża telewizyjna stała się jednym z symboli regionu.