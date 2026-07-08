Oszustwa w gminie Morąg. 46-letni "odbierak" pieniędzy trafił do aresztu

Seniorzy z gminy Morąg stracili oszczędności

Do zdarzeń polegających na wyłudzaniu pieniędzy doszło w gminie Morąg w pierwszej połowie czerwca 2026 roku. Pierwszy przypadek miał miejsce 1 czerwca 2026 roku, natomiast kilka dni później, 4 czerwca 2026 roku, do funkcjonariuszy zgłosiła się kolejna poszkodowana osoba. W obu sytuacjach sprawcy wykorzystali niemal identyczny scenariusz działania. Dzwoniąca osoba informowała seniorki, że ich córka spowodowała poważny wypadek drogowy, a jedynym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej jest przekazanie znacznej sumy pieniędzy. Po gotówkę miał zgłosić się rzekomy mecenas lub aplikant.

Dwie mieszkanki przekazały łącznie 100 000 zł

Kobiety były przekonane, że pomagają swoim bliskim, dlatego zdecydowały się na przekazanie oszczędności. Każda z nich oddała oszustowi gotówkę w wysokości 50 000 zł. Sprawą zajęli się morąscy kryminalni, którzy przeprowadzili skrupulatną analizę zgromadzonego materiału dowodowego. Dzięki intensywnym czynnościom operacyjnym mundurowi wytypowali pojazd, którym poruszali się sprawcy, oraz ustalili tożsamość mężczyzny odpowiedzialnego za odbiór pieniędzy. Zatrzymany 46-latek pełnił rolę tak zwanego odbieraka, który odbierał pieniądze od seniorów i przekazywał je kolejnym osobom uczestniczącym w procederze.

Podejrzany o oszustwo przyznał się do winy

Policjanci zatrzymali 46-latka 5 czerwca 2026 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa oraz podszywania się pod inną osobę. Podczas przesłuchania przyznał się do odbierania pieniędzy od seniorów i dalszego ich przekazywania. Podejrzany tłumaczył, że traktował te działania jako pracę, a ofertę wykonywania kursów z przesyłkami znalazł na jednym z portali ogłoszeniowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Policjanci nie wykluczają, że zatrzymany 46-latek brał udział w podobnych oszustwach na terenie całego kraju. Funkcjonariusze prowadzą dalsze działania, które mają na celu ustalenie kolejnych osób pokrzywdzonych przez grupę przestępczą. Służby dążą również do dotarcia do organizatorów całego procederu wyłudzania pieniędzy. Obecnie śledczy kontynuują gromadzenie dowodów i weryfikują wszystkie wątki związane z tą sprawą.

Źródło: Policja.pl