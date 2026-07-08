Pilotaż niemowlaka w Kluczborku. Policjanci eskortowali chore dziecko do szpitala

Pilna pomoc dla niemowlaka na trasie krajowej 45

7 lipca 2026 roku na drodze krajowej numer 45 do policjantów z Kluczborka zgłosił się zdenerwowany kierowca skody. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że w aucie przewozi swojego 2-miesięcznego syna, który ma 41 stopni gorączki. Chłopiec miał również problemy z nerkami i pilnie potrzebował opieki medycznej. Z relacji ojca wynikało, że niemowlę było wcześniakiem z wcześniejszymi problemami zdrowotnymi.

Remonty dróg utrudniały dojazd do szpitala

Rodzic małego dziecka obawiał się, że nie zdąży dotrzeć do placówki medycznej ze względu na utrudnienia w ruchu. Na trasie prowadzone były remonty drogowe, które wiązały się z wprowadzeniem ruchu wahadłowego. Mężczyzna bał się, że przez te przeszkody na pomoc dla jego syna będzie za późno. Kluczborscy funkcjonariusze zdecydowali o natychmiastowym wsparciu rodziny w dotarciu do celu.

Policjanci eskortowali rodzinę do Opola

Mundurowi poinformowali o zdarzeniu dyżurnego jednostki i rozpoczęli pilotaż pojazdu z dzieckiem. Wykorzystując sygnały uprzywilejowania, policjanci sprawnie i bezpiecznie poprowadzili samochód do szpitala w Opolu. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy niemowlę trafiło pod opiekę personelu medycznego. Obecnie chłopiec wraca do zdrowia pod nadzorem specjalistów.

Źródło: Policja.pl