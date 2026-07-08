Liga Mistrzów FIBA. Kto będzie rywalem Legii i Dzików?

Legia w mocnej grupie

Koszykarze Legii Warszawa w nadchodzącym sezonie zagrają w grupie B Ligi Mistrzów FIBA. Ich rywalami będą turecki Galatasaray Stambuł, francuski SIG Strasbourg oraz chorwacka Cibona Zagrzeb. Legia była losowana z trzeciego koszyka, a wyżej rozstawiono Galatasaray i Strasbourg.

Będzie to trzeci sezon Legii w tych rozgrywkach i drugi z rzędu w fazie grupowej. Zespół zadebiutował w Champions League w sezonie 2022/23. Sezon regularny 2026/27 rozpocznie się 6 października. W pierwszym etapie każda z 32 drużyn rozegra po sześć spotkań.

Z kim zagrają Dziki w eliminacjach?

Trzeci w polskiej lidze zespół Dzików Warszawa zadebiutuje w europejskich pucharach. W kwalifikacjach do 11. edycji LM FIBA zmierzą się z czeskim BK Opava. Turniej eliminacyjny w bułgarskim Samokowie rozpocznie się 14 września.

Jeśli Dziki pokonają BK Opava, w ćwierćfinale zagrają ze zwycięzcą meczu VEF Riga – Landau Lions. W przypadku niepowodzenia warszawski zespół trafi do Pucharu Europy FIBA, gdzie zagrają również wicemistrz Polski Orlen Zastal Zielona Góra oraz King Szczecin. W zeszłym roku triumfatorem Ligi Mistrzów FIBA został Rytas Wilno.