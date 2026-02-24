Tęczowe smugi na garnkach to zmora wielu z nas. Wystarczą 3 krople, by naczynia lśniły jak nowe

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-02-24 14:19

Wydaje ci się, że wyszorowałaś garnki na błysk, a na dnie wciąż widzisz te irytujące, kolorowe przebarwienia? To nie wada fabryczna, ale chemia! Nie musisz wymieniać całej zastawy ani szorować do utraty tchu. Mamy genialny patent, który kosztuje grosze. Wystarczy sięgnąć do kuchennej szafki po jeden produkt, a twoje stalowe naczynia odzyskają dawny blask w kilka sekund.

Plamy na stalowych garnkach

i

Autor: New Africa/ Shutterstock
  • Stal nierdzewna to prawdziwy król kuchni, ale te kolorowe zacieki potrafią wyprowadzić z równowagi.
  • Spokojnie, to nie uszkodzenie naczynia, a jedynie pamiątka po minerałach z wody.
  • Znamy ekspresowy trik, który przywróci garnkom blask bez zbędnego wysiłku.

Tęczowe plamy na stalowych garnkach. Jak je domyć?

Garnki ze stali nierdzewnej to hit w polskich kuchniach. Są uniwersalne, nie straszna im indukcja, a te z odpowiednimi rączkami wjeżdżają do piekarnika niczym gwiazdy na czerwony dywan. Są trwałe i – wbrew miejskim legendom – wcale nie muszą przypalać potraw, jeśli traktujemy je z należytym szacunkiem. Mycie? To też bajka, bo większość z nich świetnie dogaduje się ze zmywarką lub zwykłym płynem do naczyń. Jest jednak pewien szkopuł, który psuje ten idealny obrazek. Mowa o tęczowych smugach na dnie, które potrafią skutecznie zepsuć humor każdej perfekcyjnej pani domu. Zanim jednak wpadniesz w szał zakupów, wypróbuj prosty sposób na pozbycie się tego problemu.

Wystarczą trzy krople, a pozbędziesz się tęczowych smug na garnkach

Te białe plamy lub kolorowe esy-floresy to nic innego jak efekt twardej wody i osadzających się minerałów. Często pojawiają się, gdy zapomnimy o soli lub gotujemy coś z kwaśnymi dodatkami. To czysta chemia, a nie wada produktu, więc reklamacje możesz schować do kieszeni. Jak wypowiedzieć wojnę zaciekom? Z pomocą przychodzi niezawodny ocet. Wystarczy wpuścić na dno trzy krople octu i przetrzeć powierzchnię. Gwarantujemy, że po tęczowych śladach nie zostanie nawet wspomnienie, a twoje garnki będą lśnić, jakby dopiero co wyjechały z fabryki.

Przeczytaj także:
Pokrój na grubiutkie plastry i wstaw do piekarnika. Tłuszcz zacznie znikać po 5…
Przysmaki Madery
Galeria zdjęć 44
Quiz dla dorosłych. Czy Twoja mama byłaby z Ciebie dumna? Test z wiedzy o sprzątaniu domu
Pytanie 1 z 10
Co jest najlepszym sposobem na usunięcie zaschniętego tłuszczu z piekarnika?
mycie garnków