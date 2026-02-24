Tęczowe smugi na garnkach to zmora wielu z nas. Wystarczą 3 krople, by naczynia lśniły jak nowe

Stal nierdzewna to prawdziwy król kuchni, ale te kolorowe zacieki potrafią wyprowadzić z równowagi.

Spokojnie, to nie uszkodzenie naczynia, a jedynie pamiątka po minerałach z wody.

Znamy ekspresowy trik, który przywróci garnkom blask bez zbędnego wysiłku.

Tęczowe plamy na stalowych garnkach. Jak je domyć?

Garnki ze stali nierdzewnej to hit w polskich kuchniach. Są uniwersalne, nie straszna im indukcja, a te z odpowiednimi rączkami wjeżdżają do piekarnika niczym gwiazdy na czerwony dywan. Są trwałe i – wbrew miejskim legendom – wcale nie muszą przypalać potraw, jeśli traktujemy je z należytym szacunkiem. Mycie? To też bajka, bo większość z nich świetnie dogaduje się ze zmywarką lub zwykłym płynem do naczyń. Jest jednak pewien szkopuł, który psuje ten idealny obrazek. Mowa o tęczowych smugach na dnie, które potrafią skutecznie zepsuć humor każdej perfekcyjnej pani domu. Zanim jednak wpadniesz w szał zakupów, wypróbuj prosty sposób na pozbycie się tego problemu.

Wystarczą trzy krople, a pozbędziesz się tęczowych smug na garnkach

Te białe plamy lub kolorowe esy-floresy to nic innego jak efekt twardej wody i osadzających się minerałów. Często pojawiają się, gdy zapomnimy o soli lub gotujemy coś z kwaśnymi dodatkami. To czysta chemia, a nie wada produktu, więc reklamacje możesz schować do kieszeni. Jak wypowiedzieć wojnę zaciekom? Z pomocą przychodzi niezawodny ocet. Wystarczy wpuścić na dno trzy krople octu i przetrzeć powierzchnię. Gwarantujemy, że po tęczowych śladach nie zostanie nawet wspomnienie, a twoje garnki będą lśnić, jakby dopiero co wyjechały z fabryki.

44