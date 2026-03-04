Domowy sposób na kleszcze u psa. Wystarczy kilka kropel dodanych do wody

Kleszcze żerują przez większość roku – sprawdź ekologiczne metody ochrony czworonoga.

Przygotuj prostą miksturę z wody i olejku, która skutecznie odstraszy groźne pajęczaki.

Dowiedz się, w jakich miejscach na ciele psa najczęściej ukrywają się pasożyty.

Postaw na naturalne bezpieczeństwo pupila – zobacz, jak zrobić to poprawnie.

Naturalne metody na kleszcze u psa

Choć powszechnie uważa się wiosnę i lato za główne okresy zagrożenia, coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że kleszcze pozostają aktywne niemal przez cały rok. Wystarczy temperatura powyżej zera stopni Celsjusza, aby te pajęczaki zaczęły polować, dlatego kontrola sierści po każdym spacerze jest obowiązkowa bez względu na miesiąc. Pasożyty ukrywają się w lasach, parkach, zaroślach i wysokich trawach. Zanim wyruszymy na przechadzkę, musimy zadbać o odpowiednią barierę ochronną. Oprócz standardowych rozwiązań farmakologicznych, takich jak tabletki, krople czy obroże, warto sięgnąć po naturalne sposoby na zabezpieczenie naszego psa przed kleszczami. Dobre rezultaty przynosi stosowanie szamponów ziołowych oraz suplementacja diety psa czystkiem lub drożdżami piwnymi. Świetnym uzupełnieniem jest także domowy spray na bazie olejku cedrowego, który sprawia, że nasz pupil staje się dla kleszczy praktycznie niewidzialny.

Olejek cedrowy i geranium na kleszcze. Przepis na miksturę

Moc olejków eterycznych jest znana nie od dziś – ich intensywny zapach skutecznie zniechęca owady do ataku. W walce z kleszczami i pchłami najlepiej sprawdzają się olejek cedrowy oraz olejek z geranium. To właśnie te substancje powinny stanowić bazę naszego domowego repelentu. Przygotowanie preparatu jest banalnie proste i tanie. Wystarczy wpuścić 10 kropel wybranego olejku do 100 ml wody. Tak sporządzoną mieszanką należy dokładnie spryskać sierść psa tuż przed wyjściem na zewnątrz. Jest to skuteczny sposób na stworzenie dodatkowej warstwy ochronnej przed niebezpiecznymi pajęczakami.

Jak znaleźć i usunąć kleszcza u psa?

Kluczem do zdrowia jest systematyczne przeglądanie psa, zwłaszcza po powrocie z miejsc potencjalnie zagrożonych obecnością kleszczy. Pasożyty te lubią ciepłe i ukryte miejsca, dlatego szczególną uwagę trzeba poświęcić uszom, szyi, pachom, pachwinom oraz przestrzeniom między palcami łap. Kleszcze mogą być malutkie jak główka szpilki, ale po opiciu się krwią osiągają rozmiary ziarna grochu, co łatwo wyczuć jako guzek pod palcami. Sposób pozbycia się intruza jest krytyczny. Największym błędem jest ściskanie odwłoka, smarowanie go tłuszczem lub polewanie alkoholem. Takie praktyki prowokują pasożyta do wymiotów, co drastycznie zwiększa ryzyko zakażenia psa chorobami odkleszczowymi. Do zabiegu należy używać wyłącznie pęsety lub specjalnych kleszczołapek. Kleszcza chwytamy jak najbliżej skóry i wykręcamy zdecydowanym ruchem, unikając szarpania.

