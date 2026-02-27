Posadź przy kopcach kreta, a pozbędziesz się ich na dobre. Te rośliny skutecznie zniechęcą szkodniki

Krety, choć pożyteczne, niszczą trawniki i rośliny, stając się utrapieniem dla ogrodników.

Istnieją humanitarne sposoby na ich odstraszenie, a natura oferuje skuteczne rozwiązania.

Odkryj, jakie rośliny posadzić, aby skutecznie i humanitarnie pozbyć się kretów z twojego ogrodu.

Krety, choć nie są groźne dla człowieka, a ich obecność w ogrodzie niesie pewne korzyści, to są wyjątkowo irytujące. Głownie z powodu niszczenia trawnika. Ich kopce zasypują trawę, utrudniając koszenie i prowadząc do jej obumierania. Krety drążąc tunele, mogą uszkadzać system korzeniowy roślin, osłabiając je lub nawet prowadząc do ich obumarcia. Szczególnie narażone są młode sadzonki. Podziemne tunele kretów mogą zaburzać strukturę gleby, powodując jej zapadanie się i powstawanie nierówności. Dla wielu z nas kopce kretów po prostu niszczą estetykę ogrodu. Dlatego nieustannie poszukujemy humanitarnych sposobów na pozbycie się ich z naszej posesji. Z pomocą przychodzi natura. Istnieją bowiem rośliny, których zapachu kret nie toleruje.

Posadź w bliskości kopców kreta. Skutecznie przepędzą go z ogrodu

Choć krety żywią się dżdżownicami, larwami owadów i drobnymi kręgowcami, dzięki czemu usuną je z ogrodów, to ich kopce niszczą nasze ogrody. Dlatego znakomitym sposobem na humanitarne pozbycie się kreta, a zarazem ozdobę ogrodu, jest posadzenie niektórych gatunków kwiatów. Ich intensywny zapach skutecznie zniechęci szkodnika do przebywania w twoim ogrodzie.

Oto przykłady roślin, których woń działa na kreta wyjątkowo drażniąco:

Aksamitki : Te popularne kwiaty o intensywnym zapachu są bardzo skuteczne w odstraszaniu kretów. Najlepiej sadzić je w grupach wokół kopców i wzdłuż granic ogrodu.

: Te popularne kwiaty o intensywnym zapachu są bardzo skuteczne w odstraszaniu kretów. Najlepiej sadzić je w grupach wokół kopców i wzdłuż granic ogrodu. Czosnek ozdobny : Krety nie znoszą zapachu czosnku. Sadzenie czosnku ozdobnego w różnych miejscach ogrodu, zwłaszcza w pobliżu warzywnika, może skutecznie odstraszyć te zwierzęta.

: Krety nie znoszą zapachu czosnku. Sadzenie czosnku ozdobnego w różnych miejscach ogrodu, zwłaszcza w pobliżu warzywnika, może skutecznie odstraszyć te zwierzęta. Szachownica cesarska : Ta okazała roślina o charakterystycznych, dzwonkowatych kwiatach wydziela zapach, który odstrasza krety i nornice.

: Ta okazała roślina o charakterystycznych, dzwonkowatych kwiatach wydziela zapach, który odstrasza krety i nornice. Wilczomlecz : Niektóre gatunki wilczomleczu, np. wilczomlecz groszkowy, wydzielają sok, który drażni krety. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ sok ten może być również drażniący dla ludzi i zwierząt domowych.

: Niektóre gatunki wilczomleczu, np. wilczomlecz groszkowy, wydzielają sok, który drażni krety. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ sok ten może być również drażniący dla ludzi i zwierząt domowych. Rącznik pospolity: Nasiona rącznika zawierają rycynę, która jest toksyczna dla kretów. Można je sadzić w miejscach, gdzie krety są szczególnie uciążliwe. Należy jednak pamiętać, że rącznik jest rośliną trującą i należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w obecności dzieci i zwierząt.

Stosując te humanitarne metody, możesz skutecznie pozbyć się kretów z ogrodu, ciesząc się pięknym trawnikiem i zdrowymi roślinami, bez szkody dla tych zwierząt.