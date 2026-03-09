Jutta Leerdam zachwyca na rajskich wakacjach. Holenderska mistrzyni pokazała niesamowite kadry

Holenderska panczenistka Jutta Leerdam imponuje kibicom swoimi znakomitymi wynikami na torze oraz nietuzinkową urodą.

Sportsmenka triumfowała podczas niedawnych Igrzysk Mediolan-Cortina 2026, skąd przywiozła złoty i srebrny krążek oraz nowy rekord olimpijski.

Łyżwiarka szykuje się do ślubu ze znanym twórcą internetowym Jake'iem Paulem, co regularnie przyciąga uwagę światowych mediów.

W internecie pojawiły się właśnie najnowsze kadry z urlopu utytułowanej reprezentantki Holandii.

Wybitna holenderska panczenistka postanowiła wreszcie odpocząć po niezwykle intensywnym sezonie olimpijskim. Specjalistka od krótkich dystansów na 500 oraz 1000 metrów wybrała się na urlop i chętnie dokumentuje ten wyjazd w internecie. Gwiazda sportu opublikowała serię letnich kadrów dla swoich 6,5 miliona obserwatorów na Instagramie. Na udostępnionych fotografiach 27-latka pozuje w stroju kąpielowym, ciesząc się wolnym czasem nad basenem oraz na piaszczystej plaży.

Podczas niedawnych zawodów Holenderka wywalczyła złoto na 1000 metrów. Ustanowiła tam nowy rekord olimpijski, wpadając na metę z czasem 1:12.31, a potem zgarnęła jeszcze srebro na 500 metrów. Rozgłos zyskał także jej pomarańczowy trykot ze zwycięskiego startu, który ostatecznie sprzedano na licytacji za ogromną kwotę 195 tysięcy euro.

Osiągnięcia zawodniczki doceniono w jej ojczyźnie. Rodzina królewska uhonorowała panczenistkę, wręczając jej niezwykle ważny Order Oranje-Nassau. Po odebraniu tego państwowego odznaczenia, łyżwiarka nareszcie rozpoczęła swój wyczekiwany urlop.

Związek Jutty Leerdam i Jake'a Paula przyciąga uwagę mediów

Życie uczuciowe mistrzyni układa się znakomicie. Jej wybrankiem od 2023 roku jest znany amerykański pięściarz i youtuber Jake Paul. Ich relacja zaczęła się od zaproszenia do podcastu wysłanego w wiadomości na Instagramie. Para zapałała do siebie uczuciem i w marcu 2025 roku doszło do oświadczyn na wyspie Saint Lucia, o których pisały niemal wszystkie media. Bokser kibicował narzeczonej we Włoszech, roniąc łzy po jej zwycięstwie. W latach 2017-2022 panczenistka spotykała się z łyżwiarzem Koenem Verweijem.

Fani holenderskiej mistrzyni olimpijskiej mogą podziwiać jej najnowsze fotografie, które gwiazda opublikowała w sieci podczas zasłużonego odpoczynku na rajskiej plaży.