Skóra pełna witalności i elastyczności dzięki nowej serii 5GF [PRO] VIT B12 i B9 od FLOSLEK Biotech Concept

Badania aparaturowe wykazały nawet do 76,6% poprawy elastyczności skóry, co potwierdza skuteczność innowacyjnych formuł. Produkty zostały opracowane w celu regeneracji, stymulacji odnowy, spowolnienia procesów starzenia oraz przywrócenia cerze młodzieńczego blasku. Kluczowym elementem formuł jest biotechnologiczny kompleks 5GF [PRO], obejmujący IGF-1, EGF, FGF w formie kwasowej i zasadowej oraz VEGF, wspierający odbudowę struktury i poprawę jakości skóry. Jego działanie zostało wzmocnione witaminą B12 o właściwościach kojących, regenerujących i ochronnych oraz witaminą B9 w postaci biofermentu, który przyspiesza odnowę, ujędrnia i uelastycznia, a także niweluje oznaki zmęczenia. Synergia składników zapewnia wielowymiarowy efekt rewitalizacji, poprawę napięcia, wypełnienia i wyrównanie kolorytu. Linia idealnie realizuje ideę longevity – utrzymania skóry jak najdłużej w dobrej kondycji.

Koncentrat Rewitalizujący REVIVAL

Lekka formuła do stosowania samodzielnie lub w połączeniu z dowolnym kremem. Zawiera 5GF [PRO] w stężeniu 1,5 x 10³ ppm, witaminy B9 i B12, glukonolakton oraz sok z aloesu. Aparaturowe pomiary wykazały zmniejszenie poziomu melaniny nawet o 42,4% i poprawę wypełnienia skóry do 42,9%. W badaniach aplikacyjnych 100% uczestników potwierdziło wyraźną poprawę witalności i kondycji cery.

Krem Odmładzający ACTIVE

Aksamitna, luksusowa konsystencja opracowana z myślą o intensywnym działaniu przeciwzmarszczkowym i odżywczym. Zawiera 5GF [PRO] w stężeniu 7,5 x 10² ppm, witaminy B9 i B12 oraz witaminę C. Badania aparaturowe potwierdziły poprawę elastyczności nawet o 76,6% oraz efekt wypełnienia do 28%. W testach aplikacyjnych 86% osób zauważyło poprawę kondycji skóry już po pierwszym zastosowaniu, a 100% potwierdziło przywrócenie witalności.

Krem Naprawczy VITAL

Bogata, otulająca konsystencja zapewnia intensywną rewitalizację i przywrócenie komfortu suchej skórze. Formuła zawiera 5GF [PRO] w stężeniu 1,0 x 10³ ppm, witaminy B9 i B12 oraz system PGA + Hydrating System, który wspiera nawilżenie i wzmacnia barierę hydro-lipidową. Badania aparaturowe wykazały poprawę nawilżenia i bariery ochronnej u 100% uczestników, a w testach aplikacyjnych 95% potwierdziło widoczny efekt naprawczy i redukcję niedoskonałości.

Serum wypełniające z mikroigłami NEEDLE SHOT

Zaawansowana formuła inspirowana mezoterapią mikroigłową, zawiera 5GF [PRO] w stężeniu 1,5 x 10³ ppm, witaminy B9 i B12 oraz 4,0 x 10³ mikroigieł w 1 ml preparatu, które stymulują mikrokrążenie i poprawiają teksturę skóry. Aparaturowe pomiary potwierdziły wzrost elastyczności do 76,6%, redukcję melaniny do 42,4% i efekt wypełnienia do 42,9%. W badaniach aplikacyjnych 100% uczestników zauważyło poprawę witalności, wyrównanie kolorytu, redukcję zmarszczek oraz wzmocnienie bariery ochronnej.

Linia 5GF [PRO] VIT B12 i B9 łączy zaawansowaną biotechnologię, kompleksowe działanie czynników wzrostu oraz skuteczność potwierdzoną badaniami aparaturowymi i aplikacyjnymi. Produkty zapewniają wielowymiarową pielęgnację, będąc bezinwazyjną alternatywą dla zabiegów medycyny estetycznej.