Wynik tego działania może cię zaskoczyć. Czy wiesz, ile to jest 72+72−72:72×72=?

- Nasz umysł, podobnie jak ciało, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by zachować sprawność.
- Łamigłówki matematyczne to świetny sposób na trening mózgu i poprawę koncentracji.
- Sprawdź, czy uda ci się poprawnie obliczyć to działanie i poćwicz logiczne myślenie!
Regularne ćwiczenie naszego umysłu jest niezwykle ważne dla zachowania jego sprawności na długie lata. Podobnie jak mięśnie potrzebują ruchu, tak mózg potrzebuje wyzwań i stymulacji, aby działać sprawnie, szybko analizować informacje i skutecznie rozwiązywać problemy. Brak takiej aktywności może sprawić, że z czasem trudniej będzie nam się koncentrować, zapamiętywać nowe informacje czy logicznie myśleć. Jednym z najlepszych sposobów na trening umysłu są łamigłówki matematyczne. Tego typu zadania zmuszają nasz mózg do intensywnej pracy, rozwijają logiczne myślenie, poprawiają koncentrację oraz uczą cierpliwości w poszukiwaniu rozwiązania. Nawet proste zadania potrafią skutecznie pobudzić szare komórki i sprawić, że zaczniemy patrzeć na problem z różnych perspektyw.
Zobacz także: Ile to jest 2,5×100+0,06×1000−10=? To proste działanie pokonało wielu
Ile to jest 72+72−72:72×72=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora
Zapomnij o nudnych obliczeniach i skomplikowanych wzorach. Współczesne łamigłówki matematyczne to fascynujące wyzwania, które angażują logiczne myślenie, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Wiesz już, ile to jest 72+72−72:72×72=? Jeśli nie, poniżej znajdziesz rozwiązanie krok po kroku.
Ile to jest 72+72−72:72×72=? - rozwiązanie krok po kroku
Zgodnie z regułami matematycznymi najpierw wykonujemy dzielenie i mnożenie, a dopiero potem dodawanie i odejmowanie (licząc od lewej do prawej).
Krok 1: Rozpoczynamy od dzielenia
72:72=1
Po podstawieniu otrzymujemy:
72 + 72 − 1 × 72
Krok 2: Teraz przechodzimy do mnożenia
1×72=72
Teraz działanie wygląda tak:
72 + 72 − 72
Krok 3: Następnie wykonujemy dodawanie
72+72=144
Krok 4: Kolejnym krokiem jest odejmowanie
144−72=72
Poprawna odpowiedź: 72
Udało wam się obliczyć poprawnie? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.