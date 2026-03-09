Wynik tego działania może cię zaskoczyć. Czy wiesz, ile to jest 72+72−72:72×72=?

Nasz umysł, podobnie jak ciało, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by zachować sprawność.

Łamigłówki matematyczne to świetny sposób na trening mózgu i poprawę koncentracji.

Sprawdź, czy uda ci się poprawnie obliczyć to działanie i poćwicz logiczne myślenie!

Regularne ćwiczenie naszego umysłu jest niezwykle ważne dla zachowania jego sprawności na długie lata. Podobnie jak mięśnie potrzebują ruchu, tak mózg potrzebuje wyzwań i stymulacji, aby działać sprawnie, szybko analizować informacje i skutecznie rozwiązywać problemy. Brak takiej aktywności może sprawić, że z czasem trudniej będzie nam się koncentrować, zapamiętywać nowe informacje czy logicznie myśleć. Jednym z najlepszych sposobów na trening umysłu są łamigłówki matematyczne. Tego typu zadania zmuszają nasz mózg do intensywnej pracy, rozwijają logiczne myślenie, poprawiają koncentrację oraz uczą cierpliwości w poszukiwaniu rozwiązania. Nawet proste zadania potrafią skutecznie pobudzić szare komórki i sprawić, że zaczniemy patrzeć na problem z różnych perspektyw.

Ile to jest 72+72−72:72×72=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Zapomnij o nudnych obliczeniach i skomplikowanych wzorach. Współczesne łamigłówki matematyczne to fascynujące wyzwania, które angażują logiczne myślenie, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Wiesz już, ile to jest 72+72−72:72×72=? Jeśli nie, poniżej znajdziesz rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 72+72−72:72×72=? - rozwiązanie krok po kroku

Zgodnie z regułami matematycznymi najpierw wykonujemy dzielenie i mnożenie, a dopiero potem dodawanie i odejmowanie (licząc od lewej do prawej).

Krok 1: Rozpoczynamy od dzielenia

72:72=1

Po podstawieniu otrzymujemy:

72 + 72 − 1 × 72

Krok 2: Teraz przechodzimy do mnożenia

1×72=72

Teraz działanie wygląda tak:

72 + 72 − 72

Krok 3: Następnie wykonujemy dodawanie

72+72=144

Krok 4: Kolejnym krokiem jest odejmowanie

144−72=72

Poprawna odpowiedź: 72

Udało wam się obliczyć poprawnie? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.