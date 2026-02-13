To najlepsze imię dla psa. Nazywa się tak ponad 1000 kobiet w Polsce

Właściciele psów coraz częściej wybierają dla nich ludzkie imiona, ponieważ traktują swoje czworonogi jak członków rodziny.

To imię jest idealne dla psa, ponieważ jest krótkie, dźwięczne i łatwe do rozpoznania przez zwierzę.

Uniwersalność tego imienia sprawia, że pasuje ono do suczek różnych ras, a w Polsce nosi je również ponad tysiąc kobiet.

Trendy dotyczące imion zmieniają się z roku na rok. Stwierdzenie dotyczy zarówno ludzi jak i zwierząt. Skąd tak płynne przenikanie się? Wszystko dlatego, że właściciele psów coraz częściej traktują swoich pupili jak pełnoprawnych członków rodziny. To sprawia, że odchodzimy od typowo zwierzęcych imion na rzecz tych, które brzmią naturalnie, znajomo i po prostu ładnie.

Imię psa musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim być krótkie, najlepiej dwusylabowe, wyraźne fonetycznie i łatwe do wypowiedzenia w emocjach. Dobrze, jeśli pies szybko je rozpoznaje i reaguje bez wahania.

Właśnie dlatego ogromną popularnością cieszą się imiona żeńskie i męskie znane z ludzkiego świata. Są oswojone, neutralne i pasują do różnych ras. Zarówno dużych, jak i małych. Co więcej, takie imiona często budzą pozytywne skojarzenia: z dzieciństwem, ciepłem domowym czy spokojem. Właściciele przyznają też, że łatwiej zwracać się do psa imieniem, które brzmi "normalnie" w codziennych rozmowach.

Zobacz też: To eleganckie imię nadano tylko 3 razy w 2025 roku. Kojarzy się z popularną telenowelą

Co ciekawe, niektóre imiona robią karierę równolegle w dwóch światach - ludzkim i zwierzęcym. Są chętnie nadawane dziewczynkom, a jednocześnie masowo wybierane dla suczek. Jedno z takich imion wyróżnia się szczególnie. Jest krótkie, melodyjne, międzynarodowe i pełne pozytywnej energii. Nic dziwnego, że od lat utrzymuje się w czołówce najczęściej wybieranych imion dla psów w Polsce.

Wywiad Kuba Szmajkowski | Radio ESKA

Najlepsze imię dla psa według Al

Chodzi o imię Maja. To właśnie ono od lat uznawane jest za jedno z najlepszych imion dla psa, a jednocześnie nosi je ponad 1000 kobiet w Polsce. Maja jest imieniem krótkim, dźwięcznym i bardzo łatwym do zapamiętania zarówno dla właściciela, jak i dla samego psa. Dwie sylaby, wyraźne "a” na końcu i miękkie brzmienie sprawiają, że psy szybko reagują na to imię i kojarzą je z pozytywnymi emocjami.

Maja świetnie pasuje do suczek każdej wielkości, w tym maleńkich yorków, jak i energiczne kundelki, ale również duże labradory czy owczarki. Maja jest imieniem uniwersalnym, ponadczasowym i pozbawionym negatywnych skojarzeń. Dodatkowo brzmi naturalnie w każdej sytuacji, zarówno podczas zabawy w domu, jak i na zatłoczonym wybiegu dla psów. Nic więc dziwnego, że Maja od lat króluje wśród psich imion, a jednocześnie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych imion żeńskich w Polsce.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie