Jak usunąć sierść z tapicerki w samochodzie? Ten prosty trik z wodą działa cuda

Walka z sierścią w aucie nie musi być trudna, jeśli zastosujesz odpowiednią technikę czyszczenia.

Zwykła woda pozwala zrolować włosy, co ułatwia ich późniejsze wciągnięcie odkurzaczem.

Poznaj sprawdzone triki na czyste fotele i dowiedz się, czego nie robić, by nie zniszczyć materiału.

Usuwanie sierści z foteli samochodowych za pomocą wody

Problem sierści na tapicerce samochodowej nasila się zwłaszcza wiosną i jesienią, gdy zwierzęta intensywnie linieją. Podstawą jest oczywiście wyczesanie czworonoga przed podróżą, ale to rzadko eliminuje problem całkowicie. Gdy włosy wbiją się w materiał, wielu kierowców szuka metody na ich usunięcie bez konieczności prania całego wnętrza. Zamiast drogich specyfików ze sklepu zoologicznego, warto sięgnąć po domowe rozwiązania. Wystarczy zwilżyć ściereczkę z mikrofibry i przetrzeć nią fotele. Wilgoć sprawia, że kłaczki zaczynają się rolować, dzięki czemu ich późniejsze usunięcie odkurzaczem staje się banalnie proste.

Taśma klejąca i rolki do ubrań w walce z sierścią w aucie

Wilgotna szmatka to nie jedyna broń w walce z sierścią w samochodzie. Kierowcy z powodzeniem stosują również popularne rolki do czyszczenia ubrań lub zwykłą taśmę klejącą. Tę ostatnią należy owinąć wokół dłoni klejem na zewnątrz i przykładać do materiału, zbierając zanieczyszczenia. Jeśli jednak sierści jest naprawdę dużo, najskuteczniejszy okaże się odkurzacz ze specjalną końcówką. Warto zaopatrzyć się w ssawkę przeznaczoną do tapicerki lub dedykowaną szczotkę do usuwania zwierzęcego futra.

Najczęstsze błędy niszczące tapicerkę podczas sprzątania

Wielu właścicieli aut w ferworze walki z kłaczkami na tapicerce popełnia podstawowy błąd, jakim jest zbyt mocne szorowanie powierzchni. Takie działanie może trwale uszkodzić strukturę włókien lub paradoksalnie wbić włosy jeszcze głębiej w gąbkę fotela. Wszystkie czynności należy wykonywać z wyczuciem, a w przypadku odkurzania regularnie opróżniać zbiornik, gdyż zapchany filtr drastycznie obniża siłę ssania urządzenia. Podczas sprzątania nie wolno też pomijać pasów bezpieczeństwa, które równie chętnie „łapią” sierść naszych pupili.

