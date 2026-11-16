Dlaczego koty wybierają kartony zamiast drogich legowisk? Powód jest ciekawszy, niż myślisz

Koty chętnie wybierają kartony, ponieważ zapewniają im poczucie bezpieczeństwa. Mogą się w nich schować, odpoczywać i obserwować otoczenie bez pozostawania na widoku.

Tekturowe pudełka pomagają zatrzymywać ciepło wytwarzane przez ciało kota, a dodatkowo izolują go od chłodnej podłogi.

Karton może być również świetną kryjówką do zabawy. Warto wyciąć w nim otwory lub schować piłeczkę czy myszkę, aby urozmaicić pupilowi czas.

Pudełka są dobrym pomysłem, jeśli są czyste i bezpieczne – bez zszywek, ostrych krawędzi, taśm i plastikowych elementów. Długotrwałe chowanie się i unikanie kontaktu może jednak sygnalizować stres lub problemy zdrowotne.

Karton daje kotu poczucie bezpieczeństwa

Koty są zwierzętami, które bardzo cenią sobie możliwość ukrycia się. Nawet domowy pupil, który nie musi polować ani uciekać przed drapieżnikami, zachowuje wiele naturalnych instynktów. Zamknięta przestrzeń pozwala mu obserwować otoczenie bez konieczności pozostawania na widoku.

Kartony, pudełka, szuflady czy niewielkie wnęki stają się dla kota swego rodzaju bezpieczną bazą. Zwierzę może w nich odpoczywać, obserwować domowników i w każdej chwili wyjść, gdy coś je zainteresuje. Nie bez powodu wiele kotów wybiera właśnie ciasne przestrzenie, w których może wygodnie się ułożyć i jednocześnie osłonić boki ciała.

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Zwykły karton pomaga utrzymać ciepło

Drugim powodem jest temperatura. Koty lubią ciepłe miejsca, a tekturowe pudełko może pomagać im zatrzymywać ciepło wytwarzane przez własne ciało. W przeciwieństwie do dużego, otwartego legowiska karton tworzy niewielką przestrzeń, którą łatwiej ogrzać. Dodatkowo tektura stanowi pewną izolację od chłodnej podłogi. Jeżeli pudełko ma odpowiednią wielkość, kot może zwinąć się w nim w ulubionej pozycji i spokojnie odpoczywać.

Karton to także świetna kryjówka do zabawy

Nie wszystkie kocie zainteresowania pudełkami wynikają wyłącznie z potrzeby odpoczynku. Karton może być również doskonałym miejscem do zabawy i obserwowania otoczenia. Koty uwielbiają czaić się, wyskakiwać z ukrycia i kontrolować przestrzeń z bezpiecznej odległości.Wystarczy wyciąć w pudełku kilka otworów, aby stworzyć pupilowi prostą zabawkę. Można również schować w środku piłeczkę lub ulubioną myszkę. Dla kota to często znacznie ciekawsza atrakcja niż kolejny gotowy gadżet kupiony w sklepie zoologicznym.

Czy warto zostawiać kotu kartony?

Zdecydowanie tak, pod warunkiem że są bezpieczne. Najlepiej wybierać czyste pudełka bez zszywek, ostrych krawędzi, taśm klejących i plastikowych elementów, które zwierzę mogłoby połknąć. Karton powinien mieć również odpowiednio duże wejście, aby kot mógł swobodnie do niego wchodzić i wychodzić. Warto pamiętać, że samo chowanie się nie jest niczym niepokojącym. Jeśli jednak kot nagle zaczyna unikać kontaktu, przez większość czasu przebywa w ukryciu i traci zainteresowanie otoczeniem, może to świadczyć o stresie lub problemach zdrowotnych. W takiej sytuacji warto skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Co ciekawe, badacze z Uniwersytetu w Utrechcie analizowali wpływ pudełek na koty przebywające w schronisku. Zwierzęta, które miały dostęp do kryjówek, szybciej przystosowywały się do nowego otoczenia i wykazywały mniej oznak stresu. To pokazuje, że zwykły karton może mieć dla mruczka znacznie większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać.