Dlaczego koty nagle zaczynają biegać po mieszkaniu jak szalone? To nie zawsze zwykła zabawa

Nagłe gonitwy po mieszkaniu, nazywane zoomies lub FRAP, to krótkie wybuchy energii, które u kotów są naturalnym zachowaniem.

Jedną z przyczyn kociej głupawki może być potrzeba rozładowania energii po długim odpoczynku oraz realizowania instynktów łowieckich.

Jeśli kot po chwili wraca do normalnego zachowania, a jego apetyt i korzystanie z kuwety nie ulegają zmianie, zazwyczaj nie ma powodów do niepokoju.

Warto jednak zwrócić uwagę na dodatkowe objawy, szczególnie u starszych zwierząt, i zadbać o regularną zabawę oraz urozmaicenie kociego otoczenia.

Kocia głupawka ma swoją nazwę

Nagłe wybuchy energii u kotów określa się angielskim terminem zoomies, a w języku specjalistycznym spotyka się nazwę FRAP, czyli frenetic random activity periods. To krótkie okresy intensywnego ruchu, podczas których zwierzę biega, skacze i gwałtownie zmienia kierunek. Jednym z możliwych powodów jest rozładowanie energii zgromadzonej podczas długiego odpoczynku. Znaczenie mają również naturalne instynkty łowieckie. Koty są szczególnie aktywne o świcie i zmierzchu, dlatego właśnie wtedy opiekunowie mogą częściej obserwować ich niespodziewane gonitwy.

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Kiedy takie zachowanie powinno zaniepokoić?

Kocia gonitwa po mieszkaniu zwykle nie wymaga interwencji, jeśli zwierzę po chwili wraca do normalnego zachowania, je, odpoczywa i korzysta z kuwety bez problemów. Warto jednak obserwować, czy nagłym zrywom nie towarzyszą inne objawy. Niepokój powinny wzbudzić między innymi wyraźna zmiana zachowania u starszego kota, oznaki bólu, dezorientacja, uporczywe miauczenie lub trudności z uspokojeniem się. W takiej sytuacji najlepiej skonsultować się z lekarzem weterynarii. Opiekun może też zadbać o regularną aktywność pupila, proponując mu krótkie sesje zabawy wędką lub zabawkami imitującymi zdobycz. To dobry sposób na zaspokojenie instynktu łowieckiego i zapewnienie kotu dodatkowej stymulacji.

Jak pomóc kotu spożytkować nadmiar energii?

Jeśli kocia głupawka zdarza się regularnie, warto przyjrzeć się codziennej rutynie pupila. Koty potrzebują nie tylko spokojnego miejsca do odpoczynku, ale również okazji do ruchu i stymulacji umysłowej. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie kilku krótkich sesji zabawy w ciągu dnia, szczególnie przed porą karmienia lub wieczornym odpoczynkiem. Sprawdzą się wędki, piłeczki, tunele, zabawki na przysmaki czy kartonowe kryjówki. Można także urozmaicić przestrzeń, ustawiając drapak lub półki, na które zwierzę będzie mogło wskakiwać. Dzięki temu kot ma więcej możliwości realizowania naturalnych potrzeb, nawet jeśli nie wychodzi na zewnątrz.