Chcesz mieć piękne kwiaty wiosną? Te cebulki warto posadzić już teraz

Jesień to najlepszy moment, by pomyśleć o tym, jak ma wyglądać ogród po zimie i zaplanować kolorowe rabaty z wyprzedzeniem.

Wiele popularnych kwiatów potrzebuje kilku miesięcy w ziemi, aby odpowiednio się przygotować i zakwitnąć wiosną w odpowiednim momencie.

Przy wyborze cebulek warto zwrócić uwagę nie tylko na wygląd przyszłych kwiatów, ale również na ich kondycję, miejsce sadzenia i warunki panujące w ogrodzie.

Odpowiednie połączenie różnych gatunków może sprawić, że pierwsze kwiaty pojawią się bardzo wcześnie, a kolejne będą rozwijać się stopniowo przez następne tygodnie.

Do najpopularniejszych cebulek sadzonych jesienią należą tulipany. Wybór odmian jest ogromny, dlatego można stworzyć zarówno klasyczną rabatę w jednym kolorze, jak i bardziej różnorodną kompozycję. Nie warto zapominać również o krokusach. Są jednymi z pierwszych zwiastunów wiosny i potrafią pojawić się bardzo wcześnie, czasem jeszcze zanim ogród całkowicie się zazieleni. Narcyzy natomiast nie tylko pięknie wyglądają, ale często są również mniej atrakcyjne dla gryzoni niż niektóre inne cebulowe.

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Dobrym wyborem mogą być także hiacynty, szafirki czy cebulice. Sadząc kilka gatunków o różnym terminie kwitnienia, można sprawić, że ogród będzie zmieniał się przez wiele tygodni.

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Zwróć uwagę na miejsce i jakość cebulek

Przed sadzeniem warto dokładnie obejrzeć każdą cebulkę. Powinna być jędrna, zdrowa i pozbawiona oznak pleśni czy gnicia. Miękkie lub mocno uszkodzone egzemplarze lepiej odłożyć. Bardzo ważne jest również stanowisko. Większość popularnych roślin cebulowych preferuje przepuszczalną glebę, ponieważ stojąca woda może prowadzić do gnicia cebulek. Głębokość sadzenia należy natomiast dopasować do konkretnego gatunku – nie wszystkie cebulki sadzi się na tej samej głębokości.

Po posadzeniu pozostaje już właściwie uzbroić się w cierpliwość. Jesienią cebulki mają czas na ukorzenienie się, a wiosną odwdzięczą się pierwszymi kolorami. To właśnie dlatego dobrze zaplanowana jesienna praca może przynieść jeden z najprzyjemniejszych efektów kilka miesięcy później.