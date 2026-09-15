Mistrzostwa Europy w siatkówce. Wielka niespodzianka i zmiana lidera w grupie

Kto sprawił niespodziankę w mistrzostwach Europy?

Greccy siatkarze odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w trwającym czempionacie Starego Kontynentu. W poniedziałkowym spotkaniu pokonali wyżej notowaną Słowenię w stosunku 3:1. Tym samym drużyna z południa Europy wykonała ogromny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej. Wynik ten jest uznawany za największą dotychczasową sensację zawodów w grupie A. Zwycięstwo to znacząco poprawia sytuację Grecji w kontekście wyjścia z grupy.

Z kolei w grupie B sytuacja na szczycie tabeli uległa zmianie na niekorzyść biało-czerwonych. Ukraina pewnie pokonała reprezentację Portugalii 3:0 i pozostaje zespołem niepokonanym w całym turnieju. Dzięki temu trzysetowemu zwycięstwu Ukraińcy wyprzedzili w zestawieniu reprezentację Polski. W innym poniedziałkowym meczu tej samej grupy Bułgaria wygrała z Izraelem 3:1, choć dość niespodziewanie straciła jedną partię ze znacznie niżej notowanym rywalem.

Kiedy reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz?

Polscy siatkarze również nie ponieśli dotąd żadnej porażki, ale na ten moment rozegrali o jedno spotkanie mniej od obecnego lidera grupy B. Po poniedziałkowym dniu przerwy, już we wtorek biało-czerwoni zmierzą się z bezpośrednim rywalem o pierwsze miejsce, czyli Ukrainą. Na zakończenie zmagań grupowych, w środę, reprezentacja Polski zagra z gospodarzem tej fazy turnieju, mocną drużyną Bułgarii. Zespół narodowy wszystkie swoje mecze grupowe oraz ewentualne starcia do etapu ćwierćfinału rozgrywa w Sofii.

Tegoroczne mistrzostwa organizowane są wspólnie przez Finlandię, Rumunię, Bułgarię oraz Włochy, gdzie w Mediolanie odbędą się decydujące starcia o medale. Zgodnie z najnowszymi regulacjami europejskiego czempionatu, turniej ten ma wyjątkowe znaczenie. W tegorocznej edycji stawka jest znacznie wyższa, ponieważ tylko złoty medalista zagwarantuje sobie bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Pozostałe drużyny będą musiały szukać swoich szans w innych turniejach kwalifikacyjnych.