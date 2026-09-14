Zanim schowasz letnie ubrania, zrób to. Łatwo uniknąć późniejszego problemu

Zanim letnia garderoba trafi na kilka miesięcy do szafy czy pudeł, warto odpowiednio ją przygotować, żeby po wyjęciu nadal była świeża i w dobrym stanie.

Nawet pozornie czyste ubrania mogą mieć na sobie niewidoczne zabrudzenia, które podczas długiego przechowywania mogą stać się trudniejsze do usunięcia.

Duże znaczenie ma również sposób przechowywania odzieży – miejsce powinno być suche, a rzeczy nie powinny być mocno ściśnięte ani zamykane, zanim całkowicie wyschną.

Kilka prostych czynności wykonanych teraz może oszczędzić sporo pracy wiosną i uchronić ulubione ubrania przed nieprzyjemnym zapachem, wilgocią czy plamami.

Nawet jeśli ubranie wygląda na czyste, po całym dniu noszenia może mieć na sobie pot, kosmetyki, kurz czy resztki antyperspirantu. Po kilku miesiącach przechowywania takie niewidoczne zabrudzenia mogą stać się znacznie bardziej problematyczne.

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Dlatego przed schowaniem letniej garderoby dobrze jest wyprać rzeczy zgodnie z zaleceniami producenta. Szczególną uwagę warto zwrócić na ubrania, które nosiliśmy podczas upałów, ponieważ miały bezpośredni kontakt ze skórą. Najważniejsze jest jednak dokładne wysuszenie. Nie wkładaj do pudeł nawet lekko wilgotnej odzieży. Pozostawiona w zamkniętym miejscu może stać się siedliskiem nieprzyjemnych zapachów, a w sprzyjających warunkach również pleśni.

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Daj ubraniom trochę przestrzeni

Do przechowywania najlepiej wykorzystać suche i czyste miejsce. Ubrania można trzymać w pojemnikach, pudełkach czy specjalnych workach, ale nie powinny być upchane tak mocno, że praktycznie nie mają żadnej przestrzeni. Warto również posegregować rzeczy. Osobno można odłożyć sukienki, T-shirty, stroje kąpielowe czy lekkie swetry. Dzięki temu wiosną łatwiej będzie odnaleźć konkretną rzecz.

Dobrym zwyczajem jest też sprawdzenie kieszeni. Paragon, chusteczka, gumka do włosów czy zapomniany kosmetyk mogą po kilku miesiącach przechowywania narobić niepotrzebnego bałaganu.

Uważaj na wilgoć

Największym wrogiem przechowywanej garderoby jest wilgoć. Dlatego piwnica czy nieogrzewany schowek nie zawsze będą dobrym miejscem na ubrania. Jeśli pomieszczenie ma problem z wilgocią, odzież może szybko przejąć nieprzyjemny zapach. Przed schowaniem warto również przejrzeć ubrania pod kątem plam. Szczególnie te po kosmetykach, tłuszczu czy jedzeniu mogą po czasie stać się trudniejsze do usunięcia.