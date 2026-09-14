Ale wieści przed meczem Polski z Ukrainą na ME siatkarzy! Starcie niepokonanych

Polska vs Ukraina w ME siatkarzy. Emocje rosną przed hitem grupy B

Biało-Czerwoni objęli pozycję lidera w grupie B po niedzielnym, przekonującym zwycięstwie nad Macedonią Północną 3:0. Nasza drużyna jest jak dotąd niepokonana, nie tracąc w turnieju ani jednego seta. Przed Polakami kluczowe starcia fazy grupowej z Ukrainą i Bułgarią. Poniedziałek 14 września był dla podopiecznych trenera Nikoli Grbicia dniem odpoczynku, podczas gdy inni rywale toczyli swoje boje na parkietach. Ukraińscy siatkarze nie dali większych szans Portugalczykom, gładko pokonując ich 3:0 (25:18, 25:18, 25:19) w pierwszym poniedziałkowym meczu.

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Reprezentacja Ukrainy, z czterema wygranymi na koncie, przejęła prowadzenie w tabeli grupy B. Zepchnęła tym samym Polaków, którzy rozegrali o jeden mecz mniej. Obie ekipy mają zagwarantowany udział w 1/8 finału mistrzostw, jednak stawka ich wtorkowego spotkania jest niezwykle wysoka.

Triumf w zmaganiach grupowych jest bardzo korzystny, ponieważ wygrana grupa to gwarancja teoretycznie łatwiejszego rywala w 1/8 finału. Zwycięzca zagra z czwartym zespołem z grupy D, w której walczą między innymi Turcja, Niemcy i Francja.

Pojedynek Polska - Ukraina wyłoni jedyną drużynę z kompletem zwycięstw. Warto zwrócić uwagę na reprezentację Bułgarii, która w poniedziałek rywalizowała z Izraelem. Bułgarzy zgarnęli w tym spotkaniu pełną pulę punktów (wygrali 3:1) i zrównali się w tabeli z Polakami, mimo wcześniejszej porażki z Ukrainą. Ostatnim sprawdzianem dla Polaków w fazie grupowej będzie środowe starcie właśnie z Bułgarią w Sofii (16 września).

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Terminarz ME siatkarzy na wtorek 15 września

15:00: Macedonia Północna - Portugalia (grupa B)

16:00: Grecja - Szwecja (grupa A)

16:00: Belgia - Dania (grupa C)

16:00: Łotwa - Szwajcaria (grupa D)

18:00: Polska - Ukraina (grupa B)

19:00: Holandia - Finlandia (grupa C)

19:00: Francja - Niemcy (grupa D)

21:05: Czechy - Włochy (grupa A)