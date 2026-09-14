Jakub Piotrowski przeszedł ablację serca. Co ze zdrowiem piłkarza?

Serie A: Jakub Piotrowski wraca do zdrowia po zabiegu serca

Dramatyczne chwile miały miejsce podczas niedawnego starcia włoskiej ekstraklasy, w którym Udinese mierzyło się z Lazio (1:2). Jakub Piotrowski odczuwał poważne trudności z nabraniem tchu, w związku z czym musiał opuścić murawę po zaledwie kwadransie gry. W pierwszej chwili sugerowano, że to kłopoty z trawieniem, jednak dokładne badania wykazały „łagodną arytmię serca”.

Kolejny poniedziałek, 14 września, przyniósł pozytywne doniesienia od przedstawicieli Udinese, którzy ogłosili pomyślne zakończenie zabiegu ablacji u Polaka:

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Jak dodano w komunikacie, cała procedura miała miejsce w Poliklinice San Donato w Mediolanie, a nad jej przebiegiem czuwali profesorowie Fiorenzo Gaita oraz Carlo Pappone. Zabieg poszedł zgodnie z planem, a zawodnika czeka teraz krótki odpoczynek, po którym zacznie stopniowo wznawiać treningi.

Włoskie media podają optymistyczne scenariusze dotyczące powrotu do gry. Choć oficjalną datę ustalą lekarze, agencja prasowa ANSA sugeruje, że Piotrowski będzie zdolny do rywalizacji na boisku już w drugiej połowie listopada.

Zbieg okoliczności sprawił, że interwencja medyczna odbyła się w tym samym czasie, gdy koledzy z Udinese rozgrywali wyjazdowe spotkanie z Interem Mediolan. Szkoleniowiec Kosta Runjaić będzie musiał przez jakiś czas radzić sobie bez kluczowego zawodnika drugiej linii.

Dotychczasowy bilans Jakuba Piotrowskiego w drużynie narodowej to 14 występów, w których zdobył dwie bramki. Kibice mogli go oglądać w biało-czerwonych barwach ostatni raz pod koniec maja podczas starcia z Ukrainą we Wrocławiu, przegranego 0:2.