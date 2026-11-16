Biedronka z nowymi promocjami. Ser żółty za 3,75 zł, pomarańcze za 3,99 zł i tania kiełbasa!

Biedronka rozpoczęła nowy tydzień od kolejnej porcji atrakcyjnych promocji na produkty spożywcze.

Wśród przecenionych artykułów znalazły się sery, kiełbasy, mięso, owoce, kawa oraz olej.

Na uwagę zasługują między innymi ser żółty za 3,75 zł, pomarańcze za 3,99 zł i kiełbasa śląska za 9,90 zł/kg.

Promocje obowiązują od 16 do 21 listopada 2026 roku, ale część z nich wymaga posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Ser żółty i kiełbasa w niższych cenach

Jedną z ciekawszych propozycji jest ser żółty Edamski Światowid w opakowaniu 250 g. Zamiast regularnych 6,99 zł kosztuje 3,75 zł. Oznacza to obniżkę o około 46 proc. W promocji znalazła się również kiełbasa śląska Kraina Wędlin w dużym opakowaniu. Za kilogram zapłacimy 9,90 zł zamiast 22,90 zł. To propozycja dla osób, które planują uzupełnić zapasy produktów na śniadania lub kolacje.

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Taniej kupimy także owoce i mięso

W nowej ofercie Biedronki nie zabrakło przecen na świeże produkty. Pomarańcze deserowe kosztują 3,99 zł za kilogram, co oznacza obniżkę o około 42 proc. Tańsze są również winogrona mołdawskie. Ich cena wynosi 5,99 zł za kilogram, czyli o 40 proc. mniej. Wśród propozycji mięsnych znalazła się ćwiartka tylna z kurczaka w cenie 5,99 zł za kilogram. Warto również zwrócić uwagę na schab wieprzowy bez kości Kraina Mięs. W aktualnej ofercie kosztuje 9,99 zł za kilogram.

Promocje na kawę i olej

Biedronka przygotowała także oferty dla osób, które planują uzupełnić kuchenne zapasy. W promocji znalazły się kawy Nescafé oraz Dolce Gusto. Przy zakupie dwóch produktów drugi można otrzymać z rabatem wynoszącym 80 proc. Ciekawie prezentuje się również oferta na oleje Wyborny o pojemności 1 l. Przy zakupie dwóch butelek druga kosztuje 1 zł.

Do kiedy obowiązują promocje w Biedronce?

Przedstawione oferty pochodzą z gazetek obowiązujących od 16 do 21 listopada 2026 roku. Część promocji jest ograniczona warunkami, takimi jak konieczność skorzystania z aplikacji lub karty Moja Biedronka, minimalna liczba kupowanych produktów czy dzienny limit zakupów.

Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może różnić się w zależności od sklepu. Przed wybraniem się na zakupy dobrze jest sprawdzić aktualne zasady promocji w aplikacji lub gazetce sieci.