Biedronka z nowymi promocjami. Ser żółty za 3,75 zł, pomarańcze za 3,99 zł i tania kiełbasa!

- Biedronka rozpoczęła nowy tydzień od kolejnej porcji atrakcyjnych promocji na produkty spożywcze.
- Wśród przecenionych artykułów znalazły się sery, kiełbasy, mięso, owoce, kawa oraz olej.
- Na uwagę zasługują między innymi ser żółty za 3,75 zł, pomarańcze za 3,99 zł i kiełbasa śląska za 9,90 zł/kg.
- Promocje obowiązują od 16 do 21 listopada 2026 roku, ale część z nich wymaga posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Ser żółty i kiełbasa w niższych cenach
Jedną z ciekawszych propozycji jest ser żółty Edamski Światowid w opakowaniu 250 g. Zamiast regularnych 6,99 zł kosztuje 3,75 zł. Oznacza to obniżkę o około 46 proc. W promocji znalazła się również kiełbasa śląska Kraina Wędlin w dużym opakowaniu. Za kilogram zapłacimy 9,90 zł zamiast 22,90 zł. To propozycja dla osób, które planują uzupełnić zapasy produktów na śniadania lub kolacje.
Taniej kupimy także owoce i mięso
W nowej ofercie Biedronki nie zabrakło przecen na świeże produkty. Pomarańcze deserowe kosztują 3,99 zł za kilogram, co oznacza obniżkę o około 42 proc. Tańsze są również winogrona mołdawskie. Ich cena wynosi 5,99 zł za kilogram, czyli o 40 proc. mniej. Wśród propozycji mięsnych znalazła się ćwiartka tylna z kurczaka w cenie 5,99 zł za kilogram. Warto również zwrócić uwagę na schab wieprzowy bez kości Kraina Mięs. W aktualnej ofercie kosztuje 9,99 zł za kilogram.
Promocje na kawę i olej
Biedronka przygotowała także oferty dla osób, które planują uzupełnić kuchenne zapasy. W promocji znalazły się kawy Nescafé oraz Dolce Gusto. Przy zakupie dwóch produktów drugi można otrzymać z rabatem wynoszącym 80 proc. Ciekawie prezentuje się również oferta na oleje Wyborny o pojemności 1 l. Przy zakupie dwóch butelek druga kosztuje 1 zł.
Do kiedy obowiązują promocje w Biedronce?
Przedstawione oferty pochodzą z gazetek obowiązujących od 16 do 21 listopada 2026 roku. Część promocji jest ograniczona warunkami, takimi jak konieczność skorzystania z aplikacji lub karty Moja Biedronka, minimalna liczba kupowanych produktów czy dzienny limit zakupów.
Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może różnić się w zależności od sklepu. Przed wybraniem się na zakupy dobrze jest sprawdzić aktualne zasady promocji w aplikacji lub gazetce sieci.