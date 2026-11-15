Action odpaliło świąteczną ofertę. Łańcuch świetlny i skrzat za 6,95 zł, kokardy i ozdoby od 2 zł!

W gazetce Action obowiązującej od 11 do 17 listopada 2026 roku pojawiły się świąteczne dekoracje w obniżonych cenach.

Łańcuch świetlny z figurkami o długości 2 metrów oraz świąteczny skrzat lub elf kosztują po 6,95 zł zamiast 8,95 zł.

Wśród tańszych dodatków znalazły się brokatowe kokardy za 2,39 zł i naklejki na okno za 2,28 zł. W ofercie jest też m.in. podświetlana choinka za 29,95 zł i kalendarz adwentowy do samodzielnego wypełnienia za 9,95 zł.

Promocja trwa do 17 listopada, ale dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu. Warto sprawdzić gazetkę i wybrać się na zakupy wcześniej, zanim najpopularniejsze dekoracje znikną z półek.

Świąteczne dekoracje w Action. Co można kupić taniej?

W gazetce Action obowiązującej od 11 do 17 listopada 2026 roku znalazły się propozycje dla osób, które już zaczynają przygotowywać mieszkanie na święta. Jednym z ciekawszych produktów jest łańcuch świetlny z figurkami świątecznymi o długości 2 metrów. Można go kupić za 6,95 zł zamiast regularnych 8,95 zł. To niewielka dekoracja, która może sprawdzić się na półce, parapecie lub jako dodatek do świątecznej kompozycji.

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W podobnej cenie dostępny jest również skrzat lub elf świąteczny. Figurka kosztuje 6,95 zł, podczas gdy wcześniej jej cena wynosiła 8,95 zł. W ofercie znalazły się także inne dodatki, które można wykorzystać do ozdabiania mieszkania, prezentów czy świątecznego stołu.

Kokardy i ozdoby za kilka złotych

Osoby, które lubią samodzielnie dekorować dom, mogą zwrócić uwagę na drobniejsze dodatki. Kokarda z brokatem kosztuje 2,39 zł zamiast 2,95 zł. W gazetce znalazły się również świąteczne naklejki na okno w rozmiarze 38 × 30 cm, których cena wynosi 2,28 zł zamiast 2,89 zł.

Wśród pozostałych propozycji można znaleźć między innymi choinkę z oświetleniem o wymiarach 18 × 40 cm za 29,95 zł, przecenioną z 37,95 zł, oraz kalendarz adwentowy do samodzielnego wypełnienia za 9,95 zł zamiast 12,95 zł. Takie produkty mogą być wykorzystane zarówno do dekorowania mieszkania, jak i przygotowania drobnych upominków dla bliskich.

Do kiedy obowiązuje świąteczna oferta Action?

Promocje na wymienione produkty obowiązują od 11 do 17 listopada 2026 roku. Warto jednak pamiętać, że dostępność dekoracji może różnić się w zależności od sklepu. Niektóre modele lub warianty mogą szybko znikać z półek, szczególnie jeśli są dostępne w atrakcyjnych cenach.

Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić aktualną gazetkę i upewnić się, czy wybrane produkty są dostępne w najbliższym punkcie. W przypadku dekoracji sezonowych nie warto też odkładać zakupów na ostatni moment, ponieważ najpopularniejsze wzory mogą wyprzedać się jeszcze przed zakończeniem promocji.