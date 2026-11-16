„Kochaj albo wróć” doczeka się drugiego sezonu. Znamy wstępną datę emisji programu TTV

„Kochaj albo wróć” w TTV. Na czym polega ten program i kim są uczestnicy?

Światowym hitem telewizyjnym od lat pozostaje format „Wiza na miłość”. Widzowie z różnych zakątków globu z zapartym tchem śledzą losy par starających się o wizę narzeczeńską, która pozwala na wspólne życie w Stanach Zjednoczonych. Ogromny sukces oryginału zaowocował powstaniem licznych serii pobocznych, ukazujących chociażby przeprowadzki Amerykanów za granicę czy perypetie singli. Polscy internauci w komentarzach od dawna dopominali się rodzimego odpowiednika tego show, dlatego zapowiedź zbliżonego projektu wywołała u nich spory entuzjazm.

Format „Kochaj albo wróć” przenosi tę koncepcję bezpośrednio na nasz rodzimy grunt. Stacja TTV prezentuje w nim historie związków na odległość oraz par mieszkających w Polsce na stałe. Wśród bohaterów znajdują się małżeństwa wychowujące dzieci, osoby oczekujące na decyzje wizowe oraz międzynarodowe duety mierzące się z polską codziennością. Uczestnicy nawiązali swoje relacje w pracy, podczas urlopów lub za pośrednictwem aplikacji randkowych.

Obiektywy kamer rejestrują codzienne życie bohaterów, pokazując nie tylko chwile czułości, ale też walkę z urzędniczą biurokracją, barierą językową, różnicami kulturowymi oraz tęsknotą za bliskimi. Kluczowym dylematem uczestników jest odpowiedź na pytanie, czy ich miłość przetrwa zderzenie z szarą rzeczywistością w obcym kraju, czy może trudy adaptacji zmuszą obcokrajowców do powrotu w rodzinne strony.

W pierwszej odsłonie programu „Kochaj albo wróć” wystąpili:

Dariusz i pochodząca z Konga Rebecca,

Weronika oraz Emin z Turcji,

Magdalena i wywodzący się z Nigerii Mike,

Małgorzata i Mohamed z Tunezji,

Maciej oraz Qin z Chin,

Michał i reprezentująca Brazylię Leticia,

Katarzyna oraz Ibrahim z Egiptu.

Liczący 11 odcinków pierwszy sezon zadebiutował na antenie TTV 4 września 2026 roku. Premierowe epizody nadawano w każdy piątek o godzinie 22.00, finał wyemitowano 13 listopada 2026 roku, a całość udostępniono również użytkownikom platformy Player.

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Zakończenie pierwszej serii mocno rozczarowało odbiorców ze względu na nagłe przerwanie głównych wątków. Twórcy pokazali jedynie przygotowania do ceremonii ślubnej Margarety i Mohameda, pomijając całkowicie dalsze losy pozostałych uczestników. Fani wciąż nie wiedzą, czy Weronika i Emin zdecydowali się na stały powrót do Turcji. Zagadką pozostaje też przyszłość relacji Magdy i Mike'a, codzienne życie Macieja i Qin oraz proces adaptacji Ibrahima w Polsce. Swoje oburzenie takim posunięciem stacji TTV internauci wyrazili w dziesiątkach komentarzy.

„Ruszam dalej. Program się skończył. Margareta dopiero się rozkręca…” - napisała Margareta w mediach społecznościowych.

Zapowiedzi z samego programu sugerowały powrót formatu, jednak dokładny termin pozostawał tajemnicą. Według nieoficjalnych ustaleń portalu VOX FM ekipa realizuje już zdjęcia do drugiego sezonu „Kochaj albo wróć”. Część bohaterów zakończyła kompletowanie swojego materiału, podczas gdy inni czekają jeszcze na realizację dodatkowych ujęć.

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Na ten moment tajemnicą pozostaje ostateczna lista uczestników nowej serii. Nie sprecyzowano również, czy widzowie zobaczą bezpośrednią kontynuację przerwanych historii, czy też fabuła skupi się na życiu bohaterów po dłuższym upływie czasu.