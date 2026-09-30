Znamy już daty jarmarków bożonarodzeniowych w Europie 2026/27. Zaplanuj swój wyjazd już teraz

Europejskie jarmarki bożonarodzeniowe mogą być świetnym pretekstem do krótkiego zimowego wyjazdu i poznania miasta w wyjątkowej atmosferze.

Wiele popularnych wydarzeń rozpoczyna się jeszcze w listopadzie i pozostaje otwartych również po świętach.

Przy wyborze kierunku warto wziąć pod uwagę nie tylko sam jarmark, ale również terminy, ceny noclegów i dodatkowe atrakcje w mieście.

Wcześniejsze zaplanowanie podróży daje więcej możliwości wyboru dogodnych połączeń oraz noclegów w wybranej lokalizacji.

Jarmarki bożonarodzeniowe - Wiedeń, Praga i Budapeszt

Jednym z najpopularniejszych kierunków pozostaje Wiedeń. Główny jarmark na Rathausplatz w 2026 roku ma działać od 13 listopada do 26 grudnia. Jeszcze wcześniej, bo 6 listopada, rozpoczyna się jarmark przy pałacu Schönbrunn, który potrwa aż do 6 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że do stolicy Austrii można wybrać się zarówno przed początkiem Adwentu, jak i po świętach.

W Pradze główne jarmarki na Rynku Staromiejskim i placu Wacława rozpoczną się 28 listopada i potrwają do 6 stycznia 2027 roku. Wcześniej, bo 20 listopada, rusza jarmark na placu Pokoju. To ciekawa opcja dla osób, które chcą zobaczyć świąteczną Pragę jeszcze przed grudniowym szczytem.

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Gdzie na jarmark bożonarodzeniowy 2026/27?

Miłośnicy bardziej bajkowej scenerii mogą zainteresować się Strasburgiem. Oficjalna strona miasta podaje, że tegoroczne jarmarki rozpoczną się 26 listopada o godz. 14 i będą działać do 24 grudnia. W historycznym centrum znajduje się kilka jarmarków, dlatego można połączyć spacer między stoiskami ze zwiedzaniem starego miasta.

Ciekawym kierunkiem jest również Colmar. Oficjalny kalendarz miasta wskazuje, że część jarmarków będzie działać od 23 listopada, a niektóre lokalizacje pozostaną otwarte nawet do 29 grudnia. To sprawia, że Alzację można rozważyć również jako kierunek na wyjazd po Bożym Narodzeniu, kiedy w wielu europejskich miastach świąteczna oferta zaczyna już znikać.

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Dłużej potrwa również Advent Zagreb. Oficjalny termin wydarzenia w 2026 roku wyznaczono na 28 listopada 2026 - 7 stycznia 2027. Organizatorzy zapowiadają dodatkowo dni poprzedzające oficjalne otwarcie, czyli tzw. warm-up od 25 do 27 listopada. Z kolei osoby planujące podróż do Pragi mogą połączyć jarmark ze zwiedzaniem miasta, ponieważ główne wydarzenia działają aż do Święta Trzech Króli.

Jarmarki bożonarodzeniowe - dojazdy i noclegi

Przy planowaniu takiego wyjazdu warto jednak nie patrzeć wyłącznie na samą datę rozpoczęcia jarmarku. Znaczenie ma również dzień tygodnia, ceny noclegów, godziny działania stoisk oraz to, czy interesujące nas atrakcje odbywają się właśnie podczas naszego pobytu. Jeśli zależy nam przede wszystkim na atmosferze, dobrym rozwiązaniem może być wyjazd pod koniec listopada albo w pierwszej połowie grudnia. Jeśli natomiast chcemy uniknąć części przedświątecznego pośpiechu, warto sprawdzić miasta, w których jarmarki pozostają otwarte również po świętach.

Warto też pamiętać, że nie wszystkie europejskie jarmarki mają już oficjalnie ogłoszone pełne terminy na sezon 2026/27. Dlatego przed rezerwacją noclegu dobrze sprawdzić aktualny kalendarz konkretnego wydarzenia na stronie organizatora lub miejskiego biura turystycznego. Daty potrafią dotyczyć różnych placów i lokalizacji w obrębie jednego miasta, a poszczególne wydarzenia mogą kończyć się w innych dniach. Sam wyjazd można natomiast zaplanować już teraz. Szczególnie jeśli marzy nam się weekend w jednym z najbardziej obleganych europejskich miast.